Lavrov: Rusija se je pripravljena pogajati o ... #vŽivo

163. dan ruske invazije na Ukrajino. Dan po tem, ko je bila košarkarska zvezdnica Brittney Griner obsojena na devet let zapora zaradi posedovanja mamil, je Rusija danes sporočila, da se je pripravljena pogajati o zamenjavi zapornikov z Washingtonom po obstoječih diplomatskih kanalih. "Pripravljeni smo se pogajati o tej temi, vendar v okviru kanala, za katerega sta se dogovorila predsednika Putin in Biden," je dejal ruski zunanji minister Sergej Lavrov . Medtem se bo danes predsednik Vladimir Putin v ruskem letoviškem mestu Soči ob Črnem morju sestal s turškim predsednikom Recepopm Tayyipom Erdoganom.

9.20 Iz pristanišč Črnomorsk in Odesa izplule še tri ladje z ukrajinskim žitom

V novem poročilu se britanske obveščevalne službe osredotočajo na največjo jedrsko elektrarno v Evropi Zaporožje, ki je od marca letos pod nadzorom Rusov. Medtem ko namere Rusije glede elektrarne ostajajo nejasne, so ukrepi, ki so jih sprejeli v elektrarni, verjetno ogrozili varnost normalnega delovanja elektrarne, so še zapisali obveščevalci.

Dan po tem, ko je bila košarkarska zvezdnica Brittney Griner obsojena na devet let zapora zaradi posedovanja mamil, je Rusija danes sporočila, da se je pripravljena pogajati o zamenjavi zapornikov z Washingtonom po obstoječih diplomatskih kanalih.

"Pripravljeni smo se pogajati o tej temi, vendar v okviru kanala, za katerega sta se dogovorila predsednika Putin in Biden," je dejal ruski zunanji minister Sergej Lavrov. "Če se Američani še enkrat odločijo zateči k javni diplomaciji je to njihova stvar, rekel bi celo, da je to njihov problem," je dodal Lavrov.

Kremelj je že posvaril ZDA pred uporabo "megafonske diplomacije" v primeru Griner, pri čemer je trdil, da bi to lahko le izničilo prizadevanja za zagotovitev morebitne izmenjave. Grinerjeva kazen, ki jo je ameriški predsednik Joe Biden označil za "nesprejemljivo", bi lahko utrla pot ameriško-ruski zamenjavi zapornikov, ki bi vključevala 31-letnega košarkarja in ruskega trgovca z orožjem. Po besedah državnega sekretarja Antonyja Blinkena je ZDA že podala pomembno ponudbo za zagotovitev izpustitve Američanov, pridržanih v Rusiji, vključno z Grinerjevo in nekdanjim marincem Paulom Whelanom.

Ameriška košarkarska zvezdnica Brittney Griner, ki so ji v Rusiji sodili zaradi posedovanja prepovedanih drog in tihotapljenja, je bila v četrtek obsojena na devet let zapora, poroča ameriški medij ESPN. Koliko časa bo preživela v zaporu, je odvisno od pogajanj med Rusijo in ZDA o izmenjavi zapornikov.

Iz ukrajinskih pristanišč Črnomorsk in Odesa so danes, skladno z sporazumom o izvozu po Črnem morju, izplule še tri ladje z žitom, je sporočilo turško obrambno ministrstvo. Iz Odese je ladja Navistar odplula proti Irski, iz Črnomorska pa sta na pot krenili ladja Rojen, namenjena v Veliko Britanijo, in Polarnet, ki se je podala proti Turčiji.

Navistar, ki pluje pod panamsko zastavo, ima na krovu 33.000 ton žita, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočilo turško obrambno ministrstvo.

Skladno s četrtkovo napovedjo Londona je proti Otoku iz Črnomorska odplula ladja Rojen, ki pluje pod malteško zastavo in je natovorjena z 12.000 tonami žita. Z enako količino žita na krovu se je proti Turčiji namenila turška ladja Polarnet.

Pred tem je v ponedeljek iz Odese izplula ladja Razoni, ki pluje pod zastavo Sierre Leone in je naložena s 26.000 tonami koruze. To je prva pošiljka žita v okviru sporazuma, ki sta ga pred dvema tednoma ruska in ukrajinska stran ob posredovanju Turčije in ZN podpisali v Istanbulu. Ladja je v sredo prestala inšpekcijo v Istanbulu in nadaljevala pot proti libanonskem pristanišču Tripoli.

V skladu z dogovorom v Istanbulu namreč deluje skupni center za poveljevanje in nadzor, ki usklajuje izvoz žita po Črnem morju. V centru sodelujejo predstavniki Ukrajine, Rusije, Turčije in ZN.