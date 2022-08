Zelenski: Vojne v Ukrajini ne bo konec, dokler ... #vŽivo

Pregled pomembnejših dogodkov dneva

7.16 Zelenski: Vojna v Ukrajini se mora končati z osvoboditvijo Krima

6.56 Nove eksplozije v Zaporožju

6.53 Ukrajina obsodila ruskega vohuna

"Krim je ukrajinski in nikoli se mu ne bomo odpovedali," je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

"Črnomorska regija ne more biti varna, dokler je Krim okupiran," je v nočnem nagovoru opozoril ukrajinski predsednik. Po njegovih besedah tudi v številnih državah na obali Sredozemskega morja ne bo stabilnega in trajnega miru, dokler bo Rusija lahko uporabljala polotok Krim kot svoje vojaško oporišče.

"Ruska vojna proti Ukrajini in celotni svobodni Evropi se je začela s Krimom in se mora končati s Krimom - z njegovo osvoboditvijo," je le nekaj ur po tem, ko je v torek v ruski letalski bazi na Krimu odjeknila vrsta eksplozij, še dejal Zelenski.

Rusko obrambno ministrstvo je v torek sporočilo, da je v letalskem vojaškem oporišču na Krimu eksplodiralo strelivo, incident pa je zahteval smrtno žrtev. Ranjenih je bilo pet ljudi, med njimi tudi otrok, poroča AFP.

Rusija si je polotok Krim enostransko priključila leta 2014 na podlagi mednarodnopravno nepriznanega referenduma.

Včeraj zvečer je bilo slišati nove eksplozije v regiji Zaporožje. Ukrajinski župan Melitopola Ivan Fedorov je povedal, da so poleg eksplozij na Krimu in v zasedenem letovišču Kirilivka ob obali Azovskega morja slišali vsaj dve eksploziji, poroča Index.

⚡️Russian spy sentenced to 15 years in prison.



Prosecutors said on Aug. 9 that a resident of Kyiv Oblast had been convicted of treason. According to the investigation, he exposed the locations of territorial defense checkpoints and other sensitive information.