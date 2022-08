Steven Seagal: Bil sem v Ukrajini in videl sem resnico

"Menim, da je v Ukrajini na sto tisoče nacistov in številni med njimi se hočejo vojskovati," je med nastopom na ruski televiziji dejal ameriški igralec Steven Seagal. Zaradi snemanja dokumentarca je bil v preteklih dneh na enem od območij vzhodne Ukrajine, ki jih je okupirala ruska vojska, med drugim je obiskal tudi zloglasni ruski zapor Olenivka, kjer je življenje izgubilo večje število ukrajinskih vojnih ujetnikov.

Meanwhile in Russia: Moscow's mouthpieces pulled out what they see as one of their big guns, Steven Seagal. Here are some highlights from his state TV appearance tonight, where he was spreading Kremlin propaganda like there's no tomorrow. pic.twitter.com/cDCKHfI2Vb