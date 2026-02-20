Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sa. B., STA

Petek,
20. 2. 2026,
8.59

Petek, 20. 2. 2026, 8.59

23 minut

V bližini Aljaske več ruskih vojaških letal

Sa. B., STA

"Ruska vojaška letala so ostala v mednarodnem zračnem prostoru in niso vstopila v ameriški ali kanadski suvereni zračni prostor," je v sporočilu za javnost pojasnil Norad.

Foto: Guliverimage

"Ruska vojaška letala so ostala v mednarodnem zračnem prostoru in niso vstopila v ameriški ali kanadski suvereni zračni prostor," je v sporočilu za javnost pojasnil Norad.

Foto: Guliverimage

Severnoameriško poveljstvo za obrambo zračnega prostora (Norad) je v četrtek v identifikacijskem območju zračne obrambe Aljaske zaznalo pet ruskih vojaških letal in jim nato sledilo, je v sporočilu za javnost na svoji spletni strani zapisal Norad. Ta je ruska letala spremljal z devetimi svojimi, dokler niso zapustila območja.

"Ruska vojaška letala so ostala v mednarodnem zračnem prostoru in niso vstopila v ameriški ali kanadski suvereni zračni prostor," je v sporočilu za javnost pojasnil Norad, v katerega sta vključena ZDA in Kanada. Po podatkih Norada je šlo za dva ruska bombnika, dva lovca in eno izvidniško letalo.

Ne gre za grožnjo

Ob tem je poveljstvo pojasnilo, da se identifikacijsko območje zračne obrambe začne tam, kjer se konča suvereni zračni prostor države. Definiran je kot pas mednarodnega zračnega prostora, ki od vseh letal zahteva takojšnjo identifikacijo v interesu nacionalne varnosti, je pojasnil Norad. Ali se je odzval z napotitvijo zgolj ameriških letal ali pa so bila med njimi tudi kanadska, Norad v sporočilu ni zapisal.

"Takšne ruske aktivnosti v identifikacijskem območju zračne obrambe Aljaske se redno dogajajo in niso prepoznane kot grožnja," je zagotovil Norad. Iz objavljenih sporočil za javnost na spletni strani poveljstva je razvidno, da se je podobno lani zgodilo večkrat. Zadnji tovrstni dogodek so zabeležili lanskega septembra.

