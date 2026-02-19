Najvplivnejša oseba ruske medijske sfere, odgovorna urednica državnih medijskih hiš RT in Rossiya Segodnya Margarita Simonjan, se je v javnih nastopih začela pojavljati skoraj brez las. Gre za posledico zdravljenja zaradi raka dojk, ki so ga ruski medijski operativki odkrili septembra lani.

Da ima raka dojk, je Margarita Simonjan razkrila 22. septembra lani na svojem kanalu v komunikacijski aplikaciji Telegram, kasneje pa je potrdila, da je prestala operacijo, več obsevanj in kemoterapijo.

Hkrati je napovedala, da bo med svojim javnim nastopanjem nekaj časa najverjetneje nosila lasulje, in napoved uresničila:

Human rights, freedom of speech, respect for minorities.



Always just pretty slogans on a billboard that let Western nations to do what they wanted.



All that's happening now, is that the billboards have become so worn out, no one even cares what was written on them anymore. pic.twitter.com/wdlqqpLZEd — Margarita Simonyan (@M_Simonyan) January 12, 2026

Brez las se je svojim sledilcem na družbenem omrežju X in v aplikaciji Telegram nato prvič pokazala konec januarja:

Do not be afraid.



God exists, and death does not. pic.twitter.com/EkQtGgXWOL — Margarita Simonyan (@M_Simonyan) January 26, 2026

Ob novici, da ima raka dojk, so se v Rusiji začela pojavljati namigovanja, da bi Simonjanova zaradi bolezni lahko odstopila s položaja šefinje vsebin v ruskih medijskih hišah RT in Rossiya Segodnya, a se to za zdaj še ni zgodilo.

Le nekaj dni po tem, ko je 45-letna Simonjanova razkrila, da ima raka, je umrl njen mož Tigran Keosajan, ruski režiser in propagandist, ki je bil od januarja 2025 v komi, že v preteklih letih pa je doživel več srčnih napadov.