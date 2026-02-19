Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Četrtek,
19. 2. 2026,
18.57

Ena od najvplivnejših Rusinj šokirala z videzom: bori se s hudo boleznijo

Margarita Simonjan | Margarita Simonjan ima glavno besedo pri tem, kaj objavljajo nekateri najbolj gledani in brani mediji v Rusiji, med drugim RT, Sputnik in tiskovna agencija RIA Novosti. Levo Margarita Simonjan leta 2022, desno 18. februarja letos. | Foto Profimedia / X / posnetek zaslona

Margarita Simonjan ima glavno besedo pri tem, kaj objavljajo nekateri najbolj gledani in brani mediji v Rusiji, med drugim RT, Sputnik in tiskovna agencija RIA Novosti. Levo Margarita Simonjan leta 2022, desno 18. februarja letos.

Foto: Profimedia / X / posnetek zaslona

Najvplivnejša oseba ruske medijske sfere, odgovorna urednica državnih medijskih hiš RT in Rossiya Segodnya Margarita Simonjan, se je v javnih nastopih začela pojavljati skoraj brez las. Gre za posledico zdravljenja zaradi raka dojk, ki so ga ruski medijski operativki odkrili septembra lani.

Da ima raka dojk, je Margarita Simonjan razkrila 22. septembra lani na svojem kanalu v komunikacijski aplikaciji Telegram, kasneje pa je potrdila, da je prestala operacijo, več obsevanj in kemoterapijo. 

Hkrati je napovedala, da bo med svojim javnim nastopanjem nekaj časa najverjetneje nosila lasulje, in napoved uresničila:

Brez las se je svojim sledilcem na družbenem omrežju X in v aplikaciji Telegram nato prvič pokazala konec januarja:

Ob novici, da ima raka dojk, so se v Rusiji začela pojavljati namigovanja, da bi Simonjanova zaradi bolezni lahko odstopila s položaja šefinje vsebin v ruskih medijskih hišah RT in Rossiya Segodnya, a se to za zdaj še ni zgodilo.

Le nekaj dni po tem, ko je 45-letna Simonjanova razkrila, da ima raka, je umrl njen mož Tigran Keosajan, ruski režiser in propagandist, ki je bil od januarja 2025 v komi, že v preteklih letih pa je doživel več srčnih napadov. 

