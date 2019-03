V Beogradu novi protesti proti predsedniku Vučiću #foto

V srbski prestolnici so v soboto zvečer potekali novi protesti proti predsedniku Aleksandru Vučiću, že 16. soboto zapored. Protest je potekal pod geslom Iste zahteve - ni umika. Pred zgradbo srbske nacionalne televizije (RTS) so izvedli tudi Dnevnik svobodne Srbije. Televiziji protestniki očitajo, da je propagandni kanal vlade.

Prejšnjo soboto so protestniki vdrli v stavbo RTS in jo na kratko zasedli. Protestniki so sicer preteklo nedeljo blokirali tudi predsedniško palačo in Vučića v njej, ta pa jim je sporočil, da Srbija ne bo dovolila, da bi jo kdorkoli ogrožal z nasiljem. Tokrat tovrstnih incidentov ni bilo, poroča srbsko uredništvo regionalne televizije N1 na svojih spletnih straneh.

Tokratni protesti so potekali tudi v znamenju 20. obletnice Natovega bombardiranja Srbije. Pred stavbo RTS so mnogi prižgali sveče v spomin na žrtve bombardiranja te stavbe pred 20 leti, zlasti na ubite novinarje, in za "konec medijske teme enkrat za vselej", še poroča N1.

Čez tri tedne naj bi se zbrala "vsa Srbija"

Foto: Reuters Predstavnik Demokratske stranke Branislav Lečić je tokrat napovedal, da se bo čez tri tedne, 13. aprila, v Beogradu zbrala "vsa Srbija", če do takrat ne bo odstopilo celotno politično vodstvo Srbije - ob Vučiću še premierka Ana Brnabić in predsednica parlamenta Maja Gojković. Zahtevajo tudi odstop vodstva RTS in drugih ustanov, ki jih vidijo kot del propagandnega stroja oblasti. Zahtevajo tudi nove, poštene volitve, ki bi jih izvedli v od šestih do devetih mesecih.

Protestniki so se podali tudi pred stavbo vrhovnega kasacijskega sodišča, kjer so izrazili podporo tistim, ki so zadolženi v švicarskih frankih in so se jim obroki za odplačevanje posojila močno zvišali. Člani združenja varčevalcev v švicarskih frankih so jih pričakali v solzah, ker naj ne bi pričakovali take podpore, vendar so sporočili, da "so vsi skupaj žrtve istega sistema", še poroča N1.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters