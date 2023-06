V Beogradu iz jezera potegnili trupli najstnikov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policisti in pripadniki potapljaške enote so v torek iz jezera na Adi Ciganliji v Beogradu potegnili trupli dveh šestnajstletnikov. Mediji pišejo, da naj bi se ob jezeru zabavali maturanti, ki so proslavljali konec šolskega leta.