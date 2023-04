Na Filipinih med velikonočnimi prazniki več kot 70 utopitev, med žrtvami tudi otroci

Med žrtvami so bili tudi otroci, ki so jih skrbniki med kopanjem pustili brez nadzora.

Med žrtvami so bili tudi otroci, ki so jih skrbniki med kopanjem pustili brez nadzora. Foto: Reuters

Tiskovna predstavnica filipinske nacionalne policije je visok odstotek žrtev deloma označila za posledico množičnih potovanj, potem ko se je država izvila iz večletnih omejitev gibanja zaradi pandemije covid-19, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Letovišča in plaže so bile polne. Tudi to je prispevalo k številu utopitev," je dejala predstavnica policije. Število smrtnih žrtev je označila za nenavadno in višje kot v preteklih letih.

Med žrtvami tudi otroci

Med žrtvami so bili tudi otroci, ki so jih skrbniki med kopanjem pustili brez nadzora, in ljudje, ki so se na plaže odpravili alkoholizirani, je dodala.

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je utopitev tretji najpogostejši vzrok smrti zaradi nenamernih poškodb na svetu, saj po ocenah letno zaradi utopitve umre 236 tisoč ljudi.