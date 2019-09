V Avstriji aretirali nekdanjega Strachejevega varnostnika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Avstriji so v ponedeljek aretirali nekdanjega voznika in varnostnika nekdanjega predsednika svobodnjakov (FPÖ) Heinza-Chistiana Stracheja. Sumijo ga, da je zbiral "obremenilno gradivo", ki se nanaša na preiskavo o poneverbah, v središču katere se je znašel Strache. Aretacija naj bi bila povezana tudi z afero Ibiza.

Proti Heinzu-Christianu Stracheju trenutno teče preiskava zaradi suma poneverb. Kot vodja dunajske izpostave FPÖ naj bi do nedavnega odhoda iz politike razpolagal z zasebnim varčevalnim računom, na katerega naj bi vsak mesec dobil 10.000 evrov.

Aretacija v povezavi s preiskavo afere Ibiza

Poleg tega naj bi s financami stranke med letoma 2014 in 2018 pokrival zasebne stroške. Med drugim naj bi njegovo najemnino, kot tudi voznika in službeno vozilo, plačevala stranka, poročajo avstrijski časniki.

Omenjeno obremenilno gradivo - šlo naj za račune in dokazila o plačilih - naj bi dokazovalo poneverbe, nekdanji Strachejev voznik, varnostnik in tudi zaupnik pa naj bi ga zbiral in tudi posredoval naprej.

Njegova aretacija naj bi bila povezana tudi s preiskavo afere Ibiza, ki je Stracheja odnesla iz politike, strmoglavila avstrijsko vlado ter sprožila predčasne parlamentarne volitve, ki bodo to nedeljo.

Foto: Reuters

Po poročanju časnika Standard naj bi bil nekdanji varnostnik povezan z ljudmi, ki so bili v ozadju videoposnetkov z Ibize iz leta 2017, na katerih je videti Stracheja, ki domnevni nečakinji ruskega oligarha obljublja vladne posle v zameno za pomoč pred tedanjimi parlamentarnimi volitvami.

Z avtorji posnetkov naj bi nekdanji varnostnik tudi delil dele gradiva, ki se nanaša na Strachejeve domnevne finančne poneverbe. Po poročanju časnika Presse pa naj bi nekdanji varnostnik tudi sodeloval pri nastanku videoposnetkov z Ibize.

Motiv za njegova dejanja naj bi bile osebne zamere in maščevanje. Strache naj bi ga namreč kljub hudi bolezni odslovil. Varnostnik naj bi zato že pred leti začel zbirati gradivo, ki obremenjuje tako Stracheja kot druge politike.

Nekdanji predsednik FPÖ je že v ponedeljek zavrnil vse očitke na svoj račun. Na svojem profilu na Facebooku je zapisal, da gre za umazano kampanjo proti njemu tik pred parlamentarnimi volitvami. Prek svojega odvetnika pa je sporočil, da so bili vsi njegovi stroški vedno poravnani v skladu s predpisi.