Strache spet dviguje prah, tokrat z izjavami o preiskavi Haiderjeve smrti

Družina pokojnega Jörga Haiderja je lani oktobra ob deseti obletnici politikove smrti tožilstvo v Celovcu uradno zaprosila za izročitev Haiderjevih vzorcev krvi in tkiva, odvzetih po tragični prometni nesreči. Na tožilstvu so njihovo zahtevo pred dnevi zavrnili z besedami, da omenjenih vzorcev ne morejo izročiti, saj so bili ti po zaključku uradne preiskave uničeni.

Strache osupel nad "izginotjem" Haiderjevih krvnih vzorcev

To pojasnilo je razburilo nekdanjega avstrijskega podkanclerja Heinza-Christiana Stracheja, ki se je na Facebooku razpisal o "neverjetnem škandalu". Kot je poudaril Strache, je zaradi "izginotja" Haiderjevih krvnih vzorcev osupel, na tožilstvu v Celovcu pa bi morali zaradi tega uvesti preiskavo. "Kaj se je zgodilo z vzorci? Zakaj jih niso shranili, kot bi bilo to iz pravnega vidika pravzaprav nujno potrebno?" je po poročanju Kronen Zeitunga zapisal nekdanji vodja svobodnjakov (FPÖ) in nekdanji avstrijski podkancler.

Jörg Haider je v prometni nesreči na Roški cesti blizu Celovca umrl 11. oktobra 2008, glede njegove smrti pa v avstrijski javnosti kroži več teorij zarote. Foto: Reuters

Na tožilstvu v Celovcu so že pred dnevi pojasnili, da so bili Haiderjevi vzorci krvi in tkiva po zaključku preiskave tako kot v drugih primerih krajši čas shranjeni, potem pa so bili uničeni. Pojasnili so še, da so vzorce pregledali na inštitutih v Münchnu, Innsbrucku in Gradcu, vsakokrat pa so analize pokazale, da je imel Haider v času prometne nesreče v krvi 1,8 promila alkohola.

Na tožilstvu ob Strachejevih kritikah poudarjajo, da ne vedo, zakaj se je nekdanji podkancler ob Haiderjeve krvne vzorce obregnil deset let po politikovi smrti. Kot pojasnjujejo, morajo biti glede na obstoječi Zakon o državnem tožilstvu spisi, dokumenti in druge listine res arhivirani najmanj deset let, vendar pa za vzorce tkiva in krvi to ne velja. Kot so še poudarili na celovškem tožilstvu, se sicer do zdaj še v nobenem drugem primeru niso soočili z zahtevo svojcev po izročitvi omenjenih vzorcev.

Vozil pod vplivom alkohola in prekoračil dovoljeno hitrost

Nekdanji koroški deželni glavar je vozil pod vplivom alkohola in povzročil prometno nesrečo. Haider je na območju z omejitvijo 70 kilometrov na uro vozil s hitrostjo 142 kilometrov na uro, začel prehitevati, nato pa je izgubil oblast nad vozilom. Avtomobil je zaneslo s ceste, potem pa je trčil v betonski zid. Haider je umrl na kraju nesreče.