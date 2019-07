Haiderjeva smrt še vedno buri duhove

Čeprav je od prometne nesreče, v kateri je na Avstrijskem Koroškem umrl nekdanji koroški deželni glavar Jörg Haider, minilo že skoraj 11 let, v avstrijski javnosti glede njegove smrti še vedno krožijo različne teorije zarote. Z uradno razlago dogodka očitno ni zadovoljna niti Haiderjeva družina, ki je od tožilstva lani zahtevala tudi izročitev krvnih analiz, ki so bile zavarovane po nesreči. To se sicer ne bo zgodilo.

Zahteve Haiderjeve družine so na tožilstvu v Celovcu zdaj zavrnili z besedami, da tovrstne analize niso več na voljo oziroma da so bile že uničene. Ob tem so predstavniki tožilstva pojasnili, da so obdukcijo posmrtnih ostankov nekdanjega koroškega deželnega glavarja izvedli v Gradcu, Innsbrucku in Münchnu.

Rezultati analiz so pokazali, da je Haider vozil pod vplivom alkohola

Rezultat omenjenih raziskav je bil po poročanju Kronen Zeitunga vedno enak. Haider je v času usodne prometne nesreče 11. oktobra 2008 vozil z 1,8 promila alkohola v krvi, njegova smrt pa je bila posledica prometne nesreče. Zadeva je za avstrijsko pravosodje tako že zdavnaj zaključena.