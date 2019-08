V Avstriji hišne preiskave tudi pri Stracheju, vendar ne zaradi afere Ibiza

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avstrijski organi pregona so v ponedeljek izvedli več hišnih preiskav, med drugim pri nekdanjem vodji avstrijskih svobodnjakov (FPÖ) Heinzu-Christianu Stracheju in pri nekdanjem vodji poslanske skupine FPÖ Johannu Gudenusu, poročajo tuje tiskovne agencije.

Več hišnih preiskav je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA sprožilo imenovanje vidnega člana FPÖ Petra Sidla na mesto finančnega direktorja skupine Casinos Austria. Hišno preiskavo so izvedli tudi pri njem in na sedežu podjetja Casinos Austria.

Avstrijsko državno tožilstvo za gospodarski kriminal in korupcijo (WKStA) je potrdilo, da so izvedli preiskave zaradi suma podkupovanja in korupcije, pri tem pa ni navedlo nobenih imen, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Preiskave niso povezane z afero Ibiza

Oblasti poskušajo ugotoviti, ali je bila odločitev o tem imenovanju sprejeta v povezavi z obljubami o pridobitvi licenc za igre na srečo, je potrdil tiskovni predstavnik tožilstva.

Omenjene hišne preiskave sicer niso povezane z afero Ibiza, ki je vodila v odstop Stracheja, razpad vladajoče koalicije med ljudsko stranko (ÖVP) Sebastiana Kurza in FPÖ ter razpis predčasnih volitev v Avstriji, ki bodo 29. septembra.

Afera Ibiza je izbruhnila, ko se je v javnosti pojavil posnetek Stracheja, na katerem ta domnevni ruski vlagateljici ponuja vladne posle v zameno za pomoč pred predčasnimi parlamentarnimi volitvami leta 2017, po katerih so svobodnjaki vstopili v vladajočo koalicijo z ljudsko stranko.