V Argentini izbirajo novega predsednika

V Argentini bo danes skoraj 36 milijonov volivcev med petimi kandidati izbiralo novega predsednika. Ankete napovedujejo, da bo za izvolitev potreben drugi krog, v katerem naj bi se 9. novembra soočila skrajno desni populistični libertarec Javier Milei in levosredinski minister za gospodarstvo Sergio Massa.

Ankete Mileiju napovedujejo 35-odstotno podporo, kandidatu levosredinske peronistične vladne koalicije Zveza za domovino (UP) Massi pa 30-odstotno. Na tretjem mestu je s 26 odstotkov glasov kandidatka desnosredinske opozicijske koalicije Skupaj za spremembo (JxC) Patricia Bullrich, nekdanja notranja ministrica.

Nihče od kandidatov naj tako v prvem krogu ne bi prejel za zmago potrebnih 45 odstotkov glasov ali 40 odstotkov z 10-odstotno prednostjo pred drugouvrščenim.

Volivci bodo med 13. in 23. ure po srednjeevropskem času izbirali tudi okoli polovico poslancev spodnjega doma parlamenta in tretjino senatorjev ter guvernerje večine provinc. Foto: Reuters

Napovedal ukinitev argentinske centralne banke in večine ministrstev

Milei, 52-letni ekonomist in poslanec, vodja stranke Svoboda napreduje (LLA), je iz obstranskega kandidata postal favorit zahvaljujoč jezi in razočaranju številnih Argentincev v državi s 138-odstotno letno inflacijo in z okoli 40 odstotkov ljudi, ki v nekoč bogati državi živijo pod pragom revščine.

Med volilno kampanjo je ta samooklicani "anarhokapitalist" napovedal ukinitev argentinske centralne banke in večine ministrstev, uvedbo ameriškega dolarja kot uradne valute, radikalno zmanjšanje socialnih programov ter privatizacijo državnih podjetij, izobraževanja in zdravstva.

Najboljši časi šele prihajajo

Massa medtem zagotavlja, da je za Argentinci najhuje že mimo in da najboljši časi šele prihajajo, če ga bodo izvolili skupaj z vlado narodne enotnosti, za katero se zavzema.