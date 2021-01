V Amsterdamu protesti proti ukrepom. V Veliko Britanijo samo z negativnim izvidom testa.

Ljudje so se zbrali na trgu pred muzejem Rijksmuseum. Nosili so transparente z napisi Svoboda. Ustavite to obleganje! In vzklikali: "Kaj hočemo? Svobodo!" Protestniki niso nosili zaščitnih mask, ki na Nizozemskem na prostem sicer niso obvezne. Le redki so spoštovali priporočeno medsebojno razdaljo. Protestniki tudi niso upoštevali pozivov policistov, naj se razidejo, nekateri so metali petarde.

Oblasti v Amsterdamu so se zato, kot so zapisale v sporočilu za javnost, odločile razgnati protestnike iz epidemioloških razlogov. Med drugim so uporabili vodne topove. Nizozemska vlada je v prizadevanjih za zajezitev pandemije decembra zaprla šole in večino trgovin, prejšnji teden pa je ustavitev javnega življenja podaljšala za najmanj tri tedne, piše STA.

Brez negativnega testa vstop v državo ne bo mogoč

Vsi potniki, ki pridejo v Veliko Britanijo, pa morajo od danes pokazati negativen izvid testa na novi koronavirus. Poleg tega morajo v desetdnevno karanteno, ki jo je mogoče skrajšati. London je zaprl tudi vse tako imenovane potovalne koridorje, ki so potnikom iz določenih držav omogočali vstop brez obvezne karantene.

Ne glede na to, ali pridejo z ladjo, vlakom ali letalom, morajo vsi potniki ob prihodu na Otok pokazati negativen izvid testa na novi koronavirus. Opraviti ga morajo največ 72 ur pred potovanjem. Če ga nimajo, jim grozi globa v višini do 500 britanskih funtov (okoli 560 evrov), poroča britanski BBC.

Kljub temu morajo vsi potniki tudi v desetdnevno karanteno. Ob predložitvi negativnega rezultata testiranja jo lahko končajo po petih dneh. Britanska vlada je zaprla tudi vse tako imenovane potovalne koridorje, ki so potnikom iz nekaterih držav omogočali vstop brez obvezne karantene. Zaprti bodo najmanj do 15. februarja.

Britanski zunanji minister Dominic Raab je v nedeljo za BBC povedal, da bodo angleške zdravstvene oblasti okrepile nadzor nad potniki, ki morajo v samoizolacijo. V potovalni industriji so izrazili razumevanje za zaprtje koridorjev, vendar so posvarili, da bo to še poglobilo krizo, v kateri se je znašel ta gospodarski sektor. Britanska vlada je napovedala finančno pomoč, namenjeno letališčem v Angliji.

Na Otoku se medtem nadaljuje cepljenje. Doslej so cepili 3,8 milijona ljudi, kar je več, kot so potrdili okužb z novim koronavirusom. Zabeležili so jih 3,4 milijona. Od danes se lahko cepijo tudi starejši od 70 let in tisti, pri katerih obstaja zelo veliko tveganje, da zbolijo za hudo obliko bolezni covid-19, navaja STA.