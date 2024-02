V Alabami ustavili postopke zunajtelesne oploditve

Največja bolnišnica v Alabami je v sredo začasno ustavila postopke zunajtelesne oploditve, potem ko je vrhovno sodišče te ameriške zvezne države odločilo, da so zamrznjeni zarodki človeška bitja z vsemi pravicami in jih je treba obravnavati kot otroke, poročajo tuje tiskovne agencije. Sodišče je svoje mnenje podkrepilo s številnimi citati iz Svetega pisma.

Tiskovna predstavnica bolnišnice Univerze Alabama v Birminghamu Hannah Echols je izjavila, da so zelo žalostni zaradi posledic, ki jih bo imela sodna odločitev za tiste, ki želijo postopke zunajtelesne oploditve. Vendar pa so postopke prekinili, ker so pacienti in zdravniki zdaj izpostavljeni nevarnosti kazenskega pregona, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Odločitev bolnišnice je bila sprejeta le nekaj dni po odločitvi vrhovnega sodišča Alabame v tožbi, ki je bila vložena proti kliniki za zdravljenje neplodnosti na podlagi državnega zakona iz leta 1872.

Tožbo so vložili trije pari, katerih zamrznjene zarodke je po nesreči uničila pacientka, ki je prišla v oddelek, kjer so zarodke hranili. Nižje sodišče je odločilo, da zamrznjenih zarodkov ni mogoče šteti za osebo ali otroka, in zavrnilo tožbo.

Konservativno vrhovno sodišče Alabame pa je v petek s sedmimi glasovi proti dvema odločilo nasprotno. Zarodke je razglasilo za žive osebe. Odločilo je, da zakon iz leta 1872 velja tako za rojene kot še nerojene otroke. Mnenje večine sodnikov je ob tem polno citatov iz Svetega pisma.

"Prebivalci Alabame so oblikovali politiko te države, da je nerojeno človeško življenje sveto," je med drugim zapisano v odločitvi sodišča.

Odločitev sodišča je naletela na kritike Bele hiše, skupin za zdravljenje neplodnosti in zagovornikov pravic žensk.

Alabama je ena od več kot 20 zveznih držav ZDA, ki so prepovedale ali omejile dostop do splava, potem ko je vrhovno sodišče ZDA leta 2022 razveljavilo ustavno pravico do tega postopka.