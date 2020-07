Umrla več kot polovica bolnikov, ki so jih priključili na ventilator

V Nemčiji je umrla več kot polovica bolnikov z boleznijo covid-19, ki so jih med zdravljenjem priključili na ventilator, je pokazala raziskava, danes objavljena v znanstveni reviji Lancet. Med vsemi okuženimi, ki so jih zaradi bolezni covid-19 sprejeli v bolnišnice, je umrla petina obolelih.

V študiji, ki so jo pripravili predstavniki tehnične univerze v Berlinu, združenja za intenzivno nego in nujno medicino ter raziskovalne skupine zdravstvene zavarovalnice AOK, so obravnavali podatke 10.021 bolnikov, ki so jih med 26. februarjem in 19. aprilom sprejeli v 930 nemških bolnišnicah.

Umrla petina obolelih, ki so jih sprejeli v bolnišnice

Umrla je petina ljudi, ki so jih sprejeli v bolnišnico, kaže študija, objavljena v znanstveni reviji Lancet. Med moškimi je bila smrtnost 25-odstotna, med ženskami pa 19-odstotna. Med bolniki, starimi med 70 in 80 let, jih je umrlo 27 odstotkov, med starejšimi od 80 let pa 38 odstotkov, poroča STA.

Med vsemi okuženimi, ki so jih zaradi bolezni covid-19 sprejeli v bolnišnice, je v Nemčiji umrla petina obolelih. Foto: Reuters

"Visoke stopnje smrtnosti kažejo na to, da se je razmeroma visoko število bolnikov z zelo hudim potekom bolezni zdravilo v bolnišnicah," je povedal direktor raziskovalne skupine AOK Jürgen Klauber. "Takšen hud potek bolezni prizadene predvsem starejše ljudi in tiste z drugimi boleznimi, vendar pa se pojavi tudi pri mlajših bolnikih," je poudaril Klauber in ljudi pozval, naj upoštevajo ukrepe za zajezitev virusa.

Umrla več kot polovica bolnikov, ki so jih priključili na ventilatorje

Od več kot deset tisoč bolnikov so jih 1.727 priključili na ventilatorje, od tega jih je umrlo 53 odstotkov. Pomoč pri dihanju je potrebovalo dvakrat več moških kot žensk, stopnja smrtnosti je bila pri obeh spolih podobna. Tisti bolniki, ki so bili priključeni na ventilatorje, so bili v povprečju tudi dlje v bolnišnici, in sicer 25 dni. Tisti, ki niso potrebovali pomoči pri dihanju, so bili v bolnišnici povprečno 12 dni, medtem ko povprečje za vse bolnike znaša 14 dni.

Profesor na berlinski tehnični univerzi Reinhard Busse je poudaril, da bi bilo v povprečju potrebnih 240 dni ventilacije za vsakih sto bolnikov. "To so pomembni podatki za drugi val pandemije," je povedal. Poudaril je, da ne pričakujejo težav z zmogljivostjo bolnišnic. Do zdaj so v Nemčiji potrdili 206.926 primerov okužbe z novim koronavirusom, od tega 684 v zadnjem dnevu. Skupaj je umrlo 9.128 bolnikov s to boleznijo.

Porast okužb tudi v Švici

Znaten porast okužb z novim koronavirusom po poročanju STA beležijo tudi v Švici. Po podatkih švicarskega ministrstva za zdravje so do davi potrdili 192 novih okužb v zadnjem dnevu, kar je največ po koncu aprila. Število novih okužb v državi narašča od konca junija. Posamezni kantoni zato v zadnjih tednih spet zaostrujejo ukrepe za zajezitev širjenja virusa.

Tako so ponekod omejili število gostov v barih in nočnih klubih. Po vsej državi je od začetka julija znova obvezna uporaba zaščitnih mask v javnem prevozu, v Ženevi in nekaterih drugih mestih je maske treba nositi tudi v trgovinah. Od začetka epidemije so v Švici skupaj potrdili 34 tisoč okužb, za boleznijo covid-19 pa so umrli 1.703 ljudje.