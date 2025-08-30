Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sobota,
30. 8. 2025,
20.54

Sobota, 30. 8. 2025, 20.54

Družina neozdravljivo bolne deklice ostala brez nadomestila za nego

Karolina_5 let | Foto Društvo Viljem Julijan

Foto: Društvo Viljem Julijan

Staršem šestletne Karoline Lavrič, ki ima neozdravljivo gensko bolezen, je ministrstvo za delo zavrnilo podaljšanje izplačevanja nadomestila za izpad dohodka zaradi nege otroka, poroča Televizija Slovenija. Odločitev naj bi sprejeli zato, ker je zdravniška komisija ocenila, da se Karolinino zdravstveno stanje izboljšuje.

"Sonce uničuje njene celice, kar pomeni, da se bolezen razširi na vse organe. Življenjska doba je samo 12 let. Nedopustno je, da nadomestilo za take primere ni podeljeno," je za Televizijo Slovenija pojasnil Karolinin oče Borut Lavrič.

Za Karolinino gensko bolezen ni zdravila, težave ji povzročata predvsem vid in hoja. Njena mama, Sabina Lavrič, pravi, da se njeno bolezensko stanje ne bo izboljšalo in da ji zato ni jasno, kako je lahko zdravniška komisija ocenila, da se ji zdravstveno stanje izboljšuje.

Na ministrstvu za delo sto TV Slovenija pisno odgovorili, da konkretnega primera ne komentirajo, na splošno pa, da se le v redkih primerih odločijo, da pravico podelijo za krajše obdobje. Povprečno naj bi bila pravica za nego otroka dodeljena za tri ali pet let.

Pred poletjem sta Karolinina starša ponovno oddala vlogo z dodatnimi obrazložitvami njenega zdravstvenega stanja, na odgovor pristojnih še čakata, je poročala televizija.

Za Karolino zbrali 2,1 milijona evrov

Karolinini starši sicer še niso opustili upanja, da bi se lahko njeno stanje izboljšalo, saj računajo, da bi se lahko deklica vključila v klinično študijo genskega zdravila, ki ga razvijajo na Portugalskem in v ZDA. 

Za ta namen je Društvo Viljem Julijan dve leti tudi zbiralo sredstva, spomladi letos pa so uspešno zaključili dobrodelno akcijo, v kateri so zbrali kar 2,1 milijona evrov.

Karolina boleha za boleznijo Cockayne tipa b, ki je posledica drobne genske spremembe v njenem genskem zapisu. Je edina s to boleznijo v Sloveniji.Pričakovana življenjska doba bolnikov s tako imenovano boleznijo hitrega staranja je 12 let in starši ter najbližji s strahom pričakujejo izjemno krute simptome, ki prihajajo, saj je bolezen napredujoča.

