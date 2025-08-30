Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Sobota,
30. 8. 2025,
21.02

Vrhničani s tremi zmagami v glavni del futsalske lige prvakov

Foto Jure Banfi

Foto: Jure Banfi

Slovenski prvak v futsalu Siliko Vrhnika je na tretji tekmi predkroga kvalifikacij za ligo prvakov na Švedskem s 5:1 (2:1) ugnal gostitelje, ekipo Borasa. Vrhničani so v skupini C ostali neporaženi in se uvrstili v glavni del. Pred tem je Tallin Bunker Partner s 29:7 nadigral turški Vangölü.

Boras je pred zaključnim krogom zabeležil zmago proti turškemu tekmecu in osvojil točko po prvem boju z Estonci (2:2). Švedi so proti slovenskemu predstavniku povedli, ko je po štirih minutah in sedmih sekundah zadel Younes Raisi. Jakob Rems je po dobrih 12 minutah tekme izenačil.

Gašper Trdin je minuto pred tem zatresel okvir vrat, dvajset sekund pred koncem polčasa pa je njegov mlajši brat Lovro Trdin slovenske prvake povedel v vodstvo. Dobro minuto prej je bil pri domačih zaradi prekrška nad Benjaminom Tušarjem izključen Fehim Smajlović. Po vsega 20 sekundah nadaljevanja je Rems še drugič zadel za 3:1, na 4:1 pa je v 26. minuti povišal Tušar. Ta je bil ob koncu 31. minute uspešen še iz kazenskega udarca.

Slovenski prvaki so pred dvema dnevoma na drugi tekmi vpisali še drugo zmago v skupini C. Izbranci Mileta Simeunovića so ugnali estonski Tallinn BP s 5:0. V sredo so Vrhničani kar s 25:6 odpravili turški Vangölü, potem ko je Jakob Rems dosegel sedem zadetkov. Vrhničani so tako osvojili prvo mesto z devetimi točkami in razliko v zadetkih +28, s štirimi točkami je bil drugi Boras (+20).

V glavni krog, ki bo konec oktobra in v začetku novembra, so se prebili zmagovalci osmih skupin. Vrhničani bodo igrali v skupini 8, kjer sta že ukrajinska kluba Hit Kijev in Aurora, pridružil pa se bo še zmagovalec skupine A iz predkroga, v kateri igrajo makedonska Forca, sanmarinska Murata, slednji sta v najboljšem položaju s po šestimi točkami, ter armenski Jerevan in andorski Encamp.

Po glavnem krogu sledijo boji osmine finala in četrtfinala, polfinala in finale pa bodo na zaključnem turnirju v začetku maja prihodnje leto.

