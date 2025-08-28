Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Četrtek,
28. 8. 2025,
17.50

futsal liga prvakov Siliko Vrhnika futsal

Četrtek, 28. 8. 2025, 17.50

15 minut

Vrhničani vse bližje futsalski ligi prvakov

STA

Ekipa, ki jo vodi Mile Simeunović, je še korak bližje ligi prvakov.

Ekipa, ki jo vodi Mile Simeunović, je še korak bližje ligi prvakov.

Foto: Urban Urbanc/Sportida

Slovenski prvak v futsalu Siliko Vrhnika je na drugi tekmi predkroga kvalifikacij za ligo prvakov v Borasu na Švedskem vpisal še drugo zmago v skupini C. Izbranci Mileta Simeunovića so tokrat ugnali estonski Tallinn BP s 5:0.

Slovenski predstavnik je danes tekmečevo mrežo načel v 10. minuti, ko je zadel Benjamin Tušar, isti igralec pa je šest minut pozneje podal Lovru Trdinu za podvojitev vodstva vrhniške zasedbe, kar je bil tudi izid polčasa.

Kmalu po začetku drugega je Timotej Debeljak v 25. minuti še povečal prednost Vrhnike, tri minute zatem pa je Lovro Trdin s svojim drugim zadetkom na tekmi razblinil vse dvome o zmagovalcu. Žiga Frank je v 33. minuti postavil končni izid.

Vrhničani, ki so v sredo kar s 25:6 odpravili turški Vangölü, potem ko je Jakob Rems dosegel sedem zadetkov, se bodo v zadnjem krogu turnirja v soboto merili z domačim Borasom. Ta ima po prvem krogu in boju z Estonci točko za remi z 2:2.

V glavni krog, ki bo konec oktobra in v začetku novembra, se bodo prebili zmagovalci osmih skupin. Če se Vrhničanom uspe prebiti v glavni del, bodo tam igrali v skupini 8, kjer sta že ukrajinska kluba Hit Kijev in Aurora, pridružil pa se bo še zmagovalec skupine A iz predkroga, v kateri igrajo makedonska Forca, sanmarinska Murata, armenski Jerevan in andorski Encamp.

Po glavnem krogu sledijo boji osmine finala in četrtfinala, polfinale in finale pa bosta na zaključnem turnirju v začetku maja prihodnje leto.

