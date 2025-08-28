Padci v igri Ige Swiatek niso stali napredovanja

Poljakinja Iga Swiatek je napredovala v tretji krog teniškega odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. Na zadnjem grand slamu sezone je z nekaj težavami s 6:1, 4:6, 6:4 premagala Nizozemko Suzan Lamens.

Iga Swiatek je bila v prvem nizu zelo prepričljiva, nato pa je v drugem nizu preveč grešila, njena dve leti starejša tekmica pa je z boljšo igro to izkoristila in izenačila. V odločilnem nizu je druga nosilka hitro prišla do prednosti dvojnega odvzema servisa, a nato znova imela težave z začetnim udarcem. Kljub temu se je zbrala tudi v zadnji igri, ko je servirala za zmago, in se šestič uvrstila v tretji krog OP ZDA.

V New Yorku je slavila leta 2022, skupno pa lovi že sedmi grand slam v karieri, potem ko je štirikrat osvojila Roland Garros in letos prvič še Wimbledon. "Nekako sem imela občutek, da je vse odvisno od mene in tega, ali bom delala napake ali ne. Delala sem jih v drugem nizu, potem pa sem postala še malce živčna. Izkoristila je svoje priložnosti in bolje odigrala, a v tretjem nizu se zgodba začne znova. Vedela sem, da lahko igram še malce bolj natančno, kar mi je tudi uspelo," je dejala 24-letnica iz Varšave.

"To ni bil enostaven dvoboj, naredila sem kar nekaj napak, vendar sem se zbrala in odigrala aktivno," je še dodala Poljakinja. Za preboj med 16 najboljših se bo Swiatek pomerila z Rusinjo Ano Kalinsko. Slednja je bila v dveh nizih s 6:1, 7:5 boljša od Kazahstanke Julije Putinceve.

V ženski konkurenci so od nosilk napredovale še Jekaterina Aleksandrova, Beatriz Haddad Maia in Linda Noskova. Nobena tekmici ni oddala niza.