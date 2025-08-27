Slovenski prvak v futsalu Siliko Vrhnika je prepričljivo odprl predkrog kvalifikacij za evropsko ligo prvakov. V švedskem Borasu je na prvi tekmi skupine C prepričljivo premagal turški Vangölü s 25:6 (13:1). V tej skupini nastopata še estonski Tallinn in domači Boras.

Pri Vrhničanih je bil najbolj učinkovit Jakob Rems s sedmimi goli. Erik Novak je za zmago prispeval štiri, Timotej Debeljak in Jure Suban po tri, Lovro Trdin, Žiga Frank in Marcel Zupančič po dva, Tod Ciuha in Benjamin Tušar pa po en zadetek.

V glavni krog, ki bo konec oktobra in v začetku novembra, se bo predvidoma prebil le zmagovalec skupine C, možnost napredovanja pa obstaja tudi za najboljše drugouvrščene ekipe z osmih turnirjev. Po glavnem krogu sledijo boji osmine finala in četrtfinala, polfinale in finale pa bosta na zaključnem turnirju v začetku maja prihodnje leto.