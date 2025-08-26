Vrhničani začenjajo kvalifikacije futsalske lige prvakov

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
26. 8. 2025,
15.44

Osveženo pred

48 minut

Mile Simeunović | Mile Simeunović je s svojimi vrhniškimi varovanci pripravljen na kvalifikacije za ligo prvakov. | Foto Urban Urbanc/Sportida

Mile Simeunović je s svojimi vrhniškimi varovanci pripravljen na kvalifikacije za ligo prvakov.

Foto: Urban Urbanc/Sportida

Slovenski prvak v futsalu, ekipa Siliko Vrhnika, bo v sredo začel predkrog lige prvakov. Na turnirju na Švedskem se bodo izbranci Mileta Simeunovića merili z domačim Borasom, estonskim Tallinnom BP in turškim Vangölüjem. Ta bo v sredo ob 16.00 tudi prvi tekmec Vrhničanov.

"Trenirali smo zelo dobro, fantje so bili delavni in marljivi, zato jih moram pohvaliti. Timotej Debeljak se je izvrstno vključil v ekipo in nam prinesel dimenzijo več," je za Nogometno zvezo Slovenije dejal Simeunović.

Vrhničani so na treningih pilili tudi taktiko, odigrali pa so tudi pripravljalno tekmo proti Dobrepolju. "Moji fantje se zavedajo položaja, v katerem smo: pred nami so štiri pomembne tekme. Začnemo s tremi tekmami v ligi prvakov, temu pa sledi še superpokal," je nadaljeval Simeunović.

"Spoštujemo vsakogar"

Vrhniška zasedba se je že pripravila tudi na igro turškega prvaka. "Ogledali smo si nekaj njihovih tekem, zadnja videoanaliza z igralci še sledi. Turki so ekipa, ki premore nekaj dobrih posameznikov. Menim, da smo dobro pripravljeni. Spoštujemo vsakogar. Želim si, da odigramo tako, kot znamo," je povedal strateg, ki bo na Švedskem pogrešal poškodovanega Alana Muratagića in tudi Vala Kmetiča. Zaigral pa bo tudi Gašper Trdin, ki je okreval po manjši poškodbi.

"Čuti se, da je pred našim klubom nekaj velikega. Govori se o ligi prvakov. To je velika nagrada za vse nas in vsa ta leta trdega dela ter odrekanja. Veseli smo, ker bo z nami tudi nekaj navijačev, ki nam bodo pomagali na premieri v Evropi," je zaključil Simeunović.

S turnirja na Švedskem se bo v glavni krog, ki bo konec oktobra in v začetku novembra, predvidoma prebil le zmagovalec, obstaja možnost napredovanja tudi za najboljše drugouvrščene ekipe z osmih turnirjev. Po glavnem krogu sledijo boji osmine finala in četrtfinala, polfinale in finale pa bosta na zaključnem turnirju v začetku maja prihodnje leto.

Spored tekem Silika na Švedskem:

- sreda, 27. avgust:
16.00 Siliko Vrhnika - Vangölü

- četrtek, 28. avgust:
16.00 Tallinn BP - Siliko Vrhnika

- sobota, 230. avgust:
19.00 Boras AIK - Siliko Vrhnika

