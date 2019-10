Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Švedskem je umrla prva ženska na čelu Švedske akademije, ki podeljuje Nobelovo nagrado za književnost, Sara Danius, so navedli na akademiji. Daniusova, ki je bila stara 57 let, je odstopila aprila lani, potem ko je akademijo močno pretresel spolni škandal.

Sara Danius, ki je delovala na stockholmski univerzi, se je Švedski akademiji pridružila leta 2013, dve leti kasneje pa je postala njena stalna sekretarka. Leta 2014 je sporočila, da je zbolela za rakom dojk.

V času njenega vodenja so Nobelovo nagrado med drugim podelili beloruski novinarki Svetlani Aleksijevič in ameriškemu rockerju Bobu Dylanu.

Temni oblaki so se nad akademijo zgrnili novembra 2017, ko je časnik Dagens Nyheter objavil izjave 18 žensk, ki so moža ene od članic akademije Jean-Clauda Arnaulta obtožile spolnega nadlegovanja. Soproga Katarine Frostenson so lani obsodili na dve leti zapora.

Zaradi škandala je odstopilo več članov akademije, tudi Daniusova, ki je bila prva ženska na čelu akademije od njene ustanovitve leta 1786.

Zato so morali preložiti tudi razglasitev prejemnika Nobelove nagrade za literaturo za leto 2018. Tako so v četrtek razglasili tako nagrajenca za leto 2018 kot za leto 2019. Prvo prejme poljska pisateljica Olga Tokarczuk, drugo pa avstrijski pisatelj Peter Handke.