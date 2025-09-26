Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Vojna v Ukrajini

Ukrajinski droni zadeli rusko rafinerijo, izbruhnil požar

Foto: The Informant/X

Foto: The Informant/X

Ukrajinski droni so ponoči zadeli rafinerijo nafte Afipski na jugozahodu Rusije, so sporočile ruske oblasti.

Rafinerija Afipski stoji v regiji Krasnodarski kraj, 200 kilometrov od frontne črte, in se uporablja kot strateško logistično središče za dizelsko gorivo in letalski kerozin, ki ga uporabljajo ruske sile.

Po poročanju tamkajšnjih oblasti naj bi med napadom brezpilotnih letal na regijo ostanki letal padli na eno od enot rafinerije. Kot še navajajo, so požar ekipe pogasile. Nastala je škoda na infrastrukturi, žrtev ni bilo.

Rafinerija je bila od začetka ruske invazije večkrat tarča napadov. Generalštab ukrajinskih oboroženih sil je 7. avgusta sporočil, da so v napadu poškodovali tehnično enoto rafinerije. 

Ukrajina še naprej stopnjuje napade na rusko naftno infrastrukturo. Glede na navedbe Financial Timesa so ukrajinski droni od avgusta 2025 napadli 16 od 38 ruskih rafinerij nafte. 

Vojna v Ukrajini
