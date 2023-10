Ukrajina z droni napadla rusko jedrsko elektrarno?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V napadu so bili po navedbah Kijeva poškodovani daljnovodi in več upravnih stavb nuklearke.

V napadu so bili po navedbah Kijeva poškodovani daljnovodi in več upravnih stavb nuklearke. Foto: Reuters

Ukrajina naj bi ponoči z brezpilotnimi letalniki poskusila napasti rusko jedrsko elektrarno Kursk, ki leži blizu meje med državama, a je bila pri tem neuspešna, so danes sporočile ruske oblasti. Dodale so, da napad na nuklearko ni povzročil nobene škode, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

14.37 Bela hiša: Ruski vojaki pri Avdijivki ne umirajo le v rokah Ukrajincev

11.47 Na Telegramu: Putin je mrtev, v teku je državni udar. Kremelj: Ni mrtev!

10.04 Ukrajina naj bi z droni napadla rusko jedrsko elektrarno

10.00 Voditelji držav članic EU danes še o Ukrajini in migracijah

14.37 Bela hiša: Ruski vojaki pri Avdijivki ne umirajo le v rokah Ukrajincev

Rusija ubija svoje vojake, ki se poskušajo umakniti iz vzhodne Ukrajine, je sporočila Bela hiša. Po mnenju Američanov je bilo nekaj žrtev, ki jih je Rusija utrpela v bližini Avdijivke, posledica "ukazov njihovih voditeljev". Ruske in ukrajinske enote se od sredine oktobra ogorčeno borijo za mesto na prvi črti.

Menijo, da je Rusija med omenjenimi bitkami utrpela "znatne" izgube. Ukrajinske ocene navajajo pet tisoč ruskih žrtev pri Avdijivki, medtem ko ZDA pravijo, da je Rusija izgubila "vsaj" 125 oklepnih vozil. Tiskovni predstavnik ukrajinske vojske je dejal, da ruske sile zavračajo napad na ukrajinske položaje pri Avdijivki zaradi velikih izgub in da je v nekaterih enotah prišlo do upora.

"Ruske mobilizirane sile ostajajo premalo usposobljene, opremljene in nepripravljene za boj, kot se je to zgodilo med njihovo neuspešno zimsko ofenzivo lani," se je strinjal John Kirby, tiskovni predstavnik ameriškega sveta za nacionalno varnost. Dodal je, da ruska vojska "uporablja tisto, čemur bi rekli taktika 'človeškega vala', tako da množice teh slabo usposobljenih vojakov vrže naravnost v boj," brez ustrezne opreme, vodstva, sredstev in podpore. "Ni presenetljivo, da ruske sile trpijo zaradi nizke morale," je opozoril.

Zavzetje Avdijivke, ki leži v bližini okupiranega Donecka, bi ruskim enotam omogočilo, da premaknejo frontno črto, kar bi ukrajinskim silam otežilo nadaljnje napredovanje v regiji Donecka. Avdijivko je doslej zapustilo skoraj 30 tisoč prebivalcev, piše BBC.

ZDA so včeraj objavile nov paket vojaške pomoči Ukrajini v višini 150 milijonov dolarjev, ki vključuje topništvo in malokalibrsko strelivo ter protitankovsko orožje. A je nadaljnja pomoč po izvolitvi republikanca Mika Johnsona za predsednika predstavniškega doma vprašljiva, saj Johnson, ki pripada desnemu krilu republikanske stranke, nasprotuje nadaljnji pomoči ZDA Ukrajini in je pred tem podprl amandmaje za njeno blokiranje.

ZDA so doslej Ukrajini v vojni namenile več kot 46 milijard dolarjev, poleg tega pa še desetine milijard dolarjev dodatne finančne in humanitarne pomoči.

11.47 Kanal Telegram: Putin je mrtev, v teku je državni udar. Kremelj: Ni mrtev!

Kanal Telegram General Svr, ki že mesece trdi, da ima ruski predsednik Vladimir Putin raka in je neozdravljivo bolan, je objavil, da je Putin umrl v svoji palači v Valdaju, severno od Moskve.

Na objavljene informacije so se odzvali v Kremlju. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je za državni medij RIA Novosti dejal, da je bila objava Telegrama "absurdna šala". "Takšne objave spadajo v kategorijo lažnih novic, o katerih številni mediji vztrajno pišejo in razpravljajo. To povzroča posmeh v Kremlju," je po pisanju index.hr za RIA Novosti povedal Peskov.

Peskov je v začetku tega tedna zanikal obtožbe, da je Putin doživel srčni infarkt, in se odzval tudi na poročila, da je ruski predsednik za nekatere dogodke uporabljal dvojnika.

V objavi so zapisali, da je "ruski predsednik Vladimir Putin nocoj umrl v svoji rezidenci v Valdaju. Ob 20.42 po moskovskem času so zdravniki prekinili oživljanje in razglasili smrt. Zdaj so zdravniki zaprti v sobi s Putinovim truplom, ki ga zadržujejo člani predsedniške varnostne službe po osebnem ukazu Dmitrija Kočneva, direktorja zvezne varnostne službe, ki prejema navodila od sekretarja Varnostnega sveta Ruske federacije, Nikolaja Patruševa."

"Stopnja varovanja predsednikovega dvojnika je povečana, potekajo aktivna pogajanja. Vsak poskus predstavitve dvojnika kot Putina po njegovi smrti je državni udar," so zapisali na Telegramu.

10.04 Ukrajina naj bi z droni napadla rusko jedrsko elektrarno

Ukrajina naj bi ponoči z brezpilotnimi letalniki poskusila napasti rusko jedrsko elektrarno Kursk, ki leži blizu meje med državama, a je bila pri tem neuspešna, so danes sporočile ruske oblasti. Dodale so, da napad na nuklearko ni povzročil nobene škode, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"26. oktobra zvečer je bil ustavljen napad treh sovražnih brezpilotnih letalnikov na jedrsko elektrarno Kursk. Napad ni vplival na delovanje elektrarne," je v izjavi na družbenih omrežjih sporočila tiskovna služba nuklearke Kursk.

Do ukrajinskega napada sicer prihaja po tem, ko je ukrajinska zračna obramba v noči na sredo nad regijo Hmeljnicki prestregla ruski dron, ki je nato padel in eksplodiral blizu tamkajšnje jedrske elektrarne.

V napadu so bili po navedbah Kijeva poškodovani daljnovodi in več upravnih stavb nuklearke. Škodo na stavbah jedrske elektrarne je potrdila tudi Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA), a dodala, da delovanje nuklearke ni bilo ogroženo.

10.00 Voditelji držav članic EU danes še o Ukrajini in migracijah

Potem ko so se prvi dan zasedanja v Bruslju voditelji držav članic EU poenotili v pozivu k humanitarnim premorom v spopadih na Bližnjem vzhodu, bodo danes razpravljali še o nadaljnji podpori Ukrajini, migracijah, pa tudi o dialogu med Srbijo in Kosovom. Na dnevnem redu imajo še gospodarske teme.

Voditelji, med njimi premier Robert Golob, se bodo danes posvetili nadaljnji pomoči Ukrajini pri njenem spopadanju z rusko agresijo, ki se je v zadnjih tednih znašla v senci zaostritve razmer na Bližnjem vzhodu. Viri v Bruslju ob tem zatrjujejo, da nadaljnja podpora Ukrajini ostaja glavna prednostna naloga EU.

Voditelji bodo po pričakovanjih govorili tudi o uporabi v okviru sankcij zamrznjenega ruskega premoženja, zagotavljanju odgovornosti za zločine v Ukrajini in približevanju te države EU.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v četrtkovem videonagovoru voditeljev članic EU poudaril, da je njegova država na dobri poti pri sprejemanju reform, potrebnih za začetek pogajanj o članstvu.

"Pri odločanju o pristopu Ukrajine k Evropski uniji računamo na vašo enotnost. " je dejal Zelenski. Odločanje o morebitnem začetku pristopnih pogajanj je sicer predvideno za decembrski vrh.

Ta bo pomemben tudi za države Zahodnega Balkana. Tokrat bo na dnevnem redu z regijo povezana razprava o napadu na kosovsko policijo na severu Kosova konec septembra. Voditelji naj bi pozvali k pregonu odgovornih. V četrtek so ob robu vrha potekali tudi ločeni pogovori voditeljev Srbije in Kosova z voditelji EU, a niso prinesli preboja.

Sodelovanje z Zahodnim Balkanom je pomembno tudi na področju upravljanja migracij, ki bodo prav tako ena od tem drugega dne zasedanja voditeljev sedemindvajseterice. Razpravo o tem je predsednik Evropskega sveta Charles Michel na dnevni red uvrstil, potem ko se je sredi septembra italijanski otok Lampedusa znašel pod hudim migracijskim pritiskom.

Premierji in predsedniki držav imajo na dnevnem redu še gospodarske teme, povezane predvsem s konkurenčnostjo evropskega gospodarstva. Sestali pa se bodo še na vrhu evrskega območja, na katerem bodo med drugim govorili o stanju evropskega gospodarstva in reformi javnofinančnih pravil EU.