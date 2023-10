Zelenski: Tako bomo preprečili, da se ne ponovi isti scenarij #vŽivo

Pregled pomembnejših dogodkov dneva: As winter approaches, we are making every effort to provide Ukraine with more air defense systems. New decisions are expected from our partners soon. We are also getting ready for active international work. Both this week and next week should yield results for Ukraine. pic.twitter.com/lh5kVpE5hX — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 4, 2023 21.45 Zelenski: Krepimo protiletalsko obrambo

17.45 Ukrajina: Naši specialci so ponoči vdrli na Krim

14.30 Putin bi prihodnji mesec lahko napovedal predsedniško kampanjo

11.40 Ruske obmejne regije znova tarča napadov z droni

10.08 V Rusiji obsodili novinarko, ki je protestirala proti vojni

8.34 Ruska vojska trdi, da je odbila ukrajinske napade

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na družbenem omrežju X objavil, da si njegova vlada prizadeva Ukrajini zagotoviti več sistemov zračne obrambe.

Preteklo zimo so ruske sile namenoma ciljale na ukrajinsko infrastrukturo in odklopile elektriko in plin v času, ko je bilo ogrevanje nujno.

Več sistemov zračne obrambe bi lahko preprečilo, da bi se isti scenarij ponovil.

Ukrajinske specialne enote naj bi ponoči vdrle na Krim in streljale na sovražnika. Datum in ura te operacije nista objavljena, piše Sky News.

Ruski državni mediji so poročali, da so njihove zračne sile preprečile poskus Ukrajincev, da bi izkrcali desantne sile blizu rta Tarhankut s tremi vodnimi skuterji in enim gliserjem v severozahodnem delu Črnega morja.

Ukraine's Main Intelligence Directorate has published a video and said that Ukrainian special forces successfully landed in Crimea and inflicted fire damage on the enemy (video).



However, this morning the Russian Federal Security Service (FSB) said that they had "prevented an… pic.twitter.com/C98BBDu60A — NEXTA (@nexta_tv) October 4, 2023

Dodali so, da je ruska varnostna služba (FSB) objavila videoposnetek, na katerem zaslišujejo ujetega ukrajinskega saboterja. Video prikazuje tudi eno plovilo z avtomatskimi puškami in strelivom. Rusija še trdi, da je bil ujeti diverzant pripadnik ukrajinske obveščevalne službe in da jim je priznal, da je bil namen operacije obešanje ukrajinske zastave.

The Russian FSB confirmed it prevented the Ukrainian sea-doo saboteurs' attempt to disembark in Crimea. One machine and its driver Alexander Lobas was taken captive.

The GUR earlier reported the "successful" see-doo attack on Crimea causing "a sustained damage to the Enemy." pic.twitter.com/BFYYL5cYud — Bloomberg Whistleblower (@bloombergblower) October 4, 2023

Tiskovni predstavnik ukrajinske vojaške obveščevalne službe Andrij Jusov je potrdil, da se je napad res zgodil, in dejal, da so bile žrtve na obeh straneh. "Naši borci so na okupiranem Krimu vodili hud boj. Rusi so utrpeli znatne izgube, naše skupine pa so se že vrnile iz posebne operacije," je povedal za ukrajinski medij RBC. Poudaril je, da je bila diverzantsko-izvidniška akcija.

14.30 Putin bi prihodnji mesec lahko napovedal predsedniško kampanjo

Nova predsedniška kampanja Vladimirja Putina bi se lahko začela novembra in se bo vrtela okoli koncepta Rusije kot ločene civilizacije, ki se bori za svoje vrednote, so po navedbah hrvaškega Indexa še navedli viri.

Kampanja naj bi bila osredotočena tudi na pojem Rusije, ki se predstavlja kot družina, za katero so pomembne tradicionalne vrednote.

Leta 2018 je Putin prepričljivo zmagal in si zagotovil četrti mandat ruskega predsednika, s čimer je na oblasti ostal še nadaljnjih šest let. Zaradi ustavnih sprememb, ki jih je Putin podpisal leta 2021, lahko predsednik ostane še dva zaporedna mandata oziroma do leta 2036, ko bo dopolnil 83 let.

11.40 Ruske obmejne regije znova tarča napadov z droni

Nad tremi ruskimi obmejnimi regijami je zračna obramba ponoči sestrelila 31 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov, je danes prek Telegrama sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Iz Belgoroda, Kurska in Brjanska o morebitnih žrtvah ne poročajo.

Guverner Brjanska Aleksander Bogomaz trdi, da je ta regija, ki meji na sever Ukrajine, bila hkrati tarča napadov s kasetnim strelivom. V napadih naj bi bilo poškodovanih več stanovanjskih in drugih objektov. Ena upravna stavba naj bi bila poškodovana tudi v Belgorodu, navedbe tamkajšnjega guvernerja Vjačeslava Gladkova povzemajo tuje tiskovne agencije.

Obrambno ministrstvo v Moskvi je ob tem sporočilo še, da so uspešno ustavili poskus izkrcavanja ukrajinskih sil na polotoku Krim, ki ga ruske sile zasedajo od leta 2014.

Od začetka ukrajinske protiofenzive junija letos so se okrepili napadi domnevno ukrajinskih brezpilotnih letalnikov in raket na ozemlje enostransko priključenega polotoka in Rusije, vključno z Moskvo. Poleti naj bi ukrajinske sile uspešno izvedle tudi posebno operacijo po kratkotrajnem izkrcanju na Krimu.

Kot v dnevnem poročilu poteka vojne navaja ukrajinski generalštab, medtem potekajo intenzivni boji na vzhodu Ukrajine. O večjih premikih fronte iz Kijeva sicer ne poročajo.

10.08 V Rusiji obsodili novinarko, ki je protestirala proti vojni

Nekdanja novinarka ruske državne televizije Marina Ovsjanikova, ki je marca lani v neposrednem prenosu protestirala proti vojni v Ukrajini, je bila danes obsojena na osem let in šest mesecev zaporne kazni. Moskovsko sodišče je novinarko obsodilo v odsotnosti, saj je ta pred tem pobegnila iz hišnega pripora in države.

Novinarka Ovsjanikova, sicer rojena v Ukrajini, je svetovni javnosti postala znana, potem ko je s protestom proti vojni v Ukrajini in širjenju propagande ruskih oblasti prekinila informativno oddajo na ruski državni televiziji. Zaradi nasprotovanja ruski invaziji na Ukrajino je bila še pred pobegom v tujino večkrat aretirana in tudi denarno kaznovana.

V mesecih po televizijskem protestu je Ovsjanikova nekaj časa preživela v tujini in tri mesece delala za nemški časnik Die Welt. Nato se je vrnila v Rusijo, da bi rešila spor glede skrbništva nad otrokom.

Od avgusta lani je bila v hišnem priporu, ki so ji ga določili, kjer je sredi julija v bližini Kremlja protestirala s plakatom, na katerem je pisalo: "Putin je morilec. Njegovi vojaki so fašisti."

Pred razsodbo je v torkovi izjavi obtožbe proti njej označila kot "absurdne in politično motivirane", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Seveda ne priznavam svoje krivde. In ne zanikam nobene od svojih besed. Sprejela sem zelo težko, a edino pravo moralno odločitev in zanjo sem že plačala dovolj visoko ceno," je še dejala.

8.34 Ruska vojska trdi, da je odbila ukrajinske napade

Poskusi ukrajinskih sil, da bi v protiofenzivi prebile rusko obrambno linijo na vzhodu in jugu države, so bili neuspešni, je v torek dejal ruski obrambni minister Sergej Šojgu. Kot je tudi poudaril, ima Rusija dovolj prostovoljcev in pogodbenih vojakov, zato vpoklic novih nabornikov ni potreben, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Šojgu je na srečanju vojaškega vodstva v Moskvi dejal, da so ruske sile znatno oslabile bojni potencial ukrajinske protiofenzive.

Ruska vojska je uspešno odbila ukrajinske napade na območju Bahmuta in Soledarja v regiji Doneck, neuspešni so bili tudi ukrajinski poskusi, da bi prebili rusko obrambno linijo v Rabotinu in Verhovem v Zaporožju, je dejal.

"Naše enote so znatno oslabile sovražnikov bojni potencial in povzročile resno škodo," je povedal visokim ruskim vojaškim uradnikom.

Ruski obrambni minister je tudi dejal, da vpoklic novih ruskih nabornikov za vojno v Ukrajini ni potreben. Poudaril je, da ima Rusija dovolj prostovoljcev in pogodbenih vojakov za izvedbo nalog, potrebnih v vojni proti Ukrajini. Njihovo število je zdaj 335 tisoč, je dejal. Samo septembra je po njegovih besedah več kot 50 tisoč državljanov podpisalo pogodbo o služenju vojaškega roka, poroča nemška tiskovna agencija dpa.