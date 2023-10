Ukrajinski dron napadel helikoptersko bazo v Sočiju #vŽivo

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



18.49 Ukrajinski dron napadel helikoptersko bazo v Sočiju

12.00 Medvedjev: Ti Britanci so legitimne tarče ruske vojske

11.00 Britanci bi urili ukrajinske vojake v Ukrajini

10.00 Le 11 vozil se je udeležilo Putinove parade

09.00 Britanci: Rusi se pripravljajo na dolgoletno vojno v Ukrajini

Po poročanju ukrajinskih medijev so ukrajinska brezpilotna letala uspešno napadla helikoptersko bazo v Sočiju in tovarno letal v Smolensku.

A 🇺🇦 drone struck the southern city of Sochi 🇷🇺.



Flights are cancelled.



One more step to cancelling Russia 🇷🇺. pic.twitter.com/358e1JMaRx — Jason Jay Smart (@officejjsmart) October 1, 2023

Videoposnetki, objavljeni na ruskih družbenih omrežjih, prikazujejo dim in eksplozije v bližini letalske baze Adler v Sočiju, vendar v času objave še ni bilo jasno, kolikšna je povzročena škoda. Po poročanju Ukrajinske pravde za napadom stoji ukrajinska vojaška obveščevalna služba (HUR). Tovarna letal Smolensk, ki naj bi bila tudi tarča napada, je del državne korporacije Tactical Missile Armament Corporation, poroča Index.

Russian Telegram channels report a drone attack near Sochi. There has been (unconfirmed so far) information that a helicopter parking lot in Adler area was hit. pic.twitter.com/qLhmV4FR6U — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 1, 2023

Napoved britanskega obrambnega ministra Granta Shappsa o selitvi proizvodnje orožja in usposabljanja ukrajinskih vojakov v Ukrajino je vznemirila nekdanjega ruskega predsednika Dimitrija Medvedjeva, poroča The Guardian. "Število idiotov v državah članicah Nata pospešeno narašča," je na Telegramu zapisal Medvedjev. Po njegovem mnenju bodo britanski inštruktorji, ki bodo v Ukrajini urili vojake, postali legitimne tarče ruske vojske.

Velika Britanija razmišlja o selitvi proizvodnje orožja in urjenja ukrajinskih vojakov v Ukrajino, je po poročanju BBC danes dejal britanski obrambni minister Grant Shapps. "Predvsem na zahodu Ukrajine vidimo priložnost za vzpostavitev centrov za urjenje," je poudaril Shapps in izpostavil britansko podjetje BAE, ki je v tem delu napadene države že vzpostavilo proizvodnjo orožja.

Od začetka ruske invazije so Britanci izurili več kot 20 tisoč pripadnikov ukrajinskih oboroženih sil.

Ruski predsednik Vladimir Putin je včerajšnji dan, obletnico aneksije štirih okupiranih ukrajinskih regij, razglasil za državni praznik. Vendar najava državnega praznika, medtem ko se je v Moskvi na Rdečem trgu zbrala množica ljudi, v anektiranih regijah Ukrajine ni zbudila veliko navdušenja, poroča The Guardian. V Lugansku se je napovedane parade udeležilo le 11 vozil.

A car rally in honor of “reunification” with Russia was held in the occupied Luhansk region.



Judging by the video, this event has "enormous" support: 11 cars took part in the rally. pic.twitter.com/BXwvwK2ycW — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 1, 2023

Moskva za prihodnje leto načrtuje, da bodo izdatki za vojsko predstavljali 30 odstotkov državnega proračuna, so danes sporočili iz britanskega obrambnega ministrstva. Rusija bi tako za oborožitev odštela šest odstotkov BDP oziroma kar 68 odstotkov več kot v letošnjem letu. "Te informacije kažejo, da se Rusija pripravlja na dolgoletno vojno v Ukrajini," so še zapisali Britanci.