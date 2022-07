Napad na jedrsko elektrarno? To trdijo Rusi. #vŽivo

Dnevni pregled dogodkov



7.21 Ukrajina napadla jedrsko elektrarno? To trdijo Rusi.

Glavna govornica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova je včeraj brez dokazov trdila, da so Ukrajinci pred tremi dnevi z brezpilotnim letalom napadli jedrsko elektrarno v Zaporožju, največjo jedrsko elektrarno v Evropi, ki so jo ob začetku vojne zasedle ruske sile. "Le zaradi gole sreče ni bilo večje industrijske katastrofe," je dejala Zaharova. "Odgovorne je treba identificirati in kaznovati," je dodala. Njene trditve niso bile neodvisno preverjene.

💬#Zakharova: On July 18, the Ukrainian army used a drone to attack the Zaporozhye nuclear power plant.



☝️ It was a stroke of luck that this did not lead to a major industrial disaster.



❗️ The culprits must be identified and punished. pic.twitter.com/Xp8nBPtBS9