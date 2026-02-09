Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sa. B., STA

9. 2. 2026
16.25

Ukrajina in Francija z dogovorom o skupni proizvodnji orožja

Državi sta podpisali pismo o nameri, ki utira pot za velike skupne projekte v obrambno-industrijskem sektorju, je Fedorov zapisal na Telegramu.

Državi sta podpisali pismo o nameri, ki utira pot za velike skupne projekte v obrambno-industrijskem sektorju, je Fedorov zapisal na Telegramu.

Foto: Reuters

Ukrajina in Francija sta se dogovorili za skupno proizvodnjo orožja, je danes po srečanju s francosko kolegico Catherine Vautrin v Kijevu sporočil ukrajinski minister za obrambo Mihailo Fedorov. Ob tem po poročanju francoske tiskovne agencije AFP ni pojasnil, za kakšno orožje gre in kdaj se bo začela proizvodnja.

"Državi sta podpisali pismo o nameri, ki utira pot za velike skupne projekte v obrambno-industrijskem sektorju," je Fedorov zapisal na Telegramu. "Prehajamo od dobave k skupni proizvodnji in dolgoročnim rešitvam, ki sistematično krepijo našo obrambo," je dodal.

Ministra sta po poročanju AFP razpravljala tudi o novih pošiljkah francoskega orožja in vojaške opreme Ukrajini, vključno z raketami zemlja-zrak Aster, lovskimi letali Mirage 2000 in sistemi zračne obrambe SAMP-T. 

Francija velja za pomembno zaveznico Ukrajine ob ruski invaziji ter ji zagotavlja vojaško pomoč in politično podporo. Pariz je lani napovedal, da bo Kijevu namenil dve milijardi evrov vojaške podpore. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in njegov francoski kolega Emmanuel Macron sta poleg tega novembra podpisala pismo o nameri za dobavo do sto francoskih lovcev Rafale Ukrajini.

