Učenka šestega razreda iz nahrbtnika potegnila pištolo in ranila tri osebe

Deklica, stara med 11 in 12 let, je v šolo prinesla pištolo in s streli ranila tri osebe. Foto: AP

V ameriški zvezni državi Idaho je v osnovni šoli prišlo do streljanja. Učenka šestega razreda je iz nahrbtnika potegnila pištolo ter s streli ranila tri osebe, dva učenca ali učenki ter hišnika. Strelko je razorožila učiteljica matematike in jo pridržala do prihoda policije.

Do streljanja je prišlo na osnovni šoli Rigby v istoimenskem mestu. Deklica, stara med 11 in 12 let, je v šolo prinesla pištolo in s streli ranila tri osebe. Šerif okrožja Jefferson Steve Anderson ni razkril motiva za streljanje, ker preiskava še traja. Policija poleg motiva ugotavlja tudi, kako je učenka iz kraja Idaho Falls prišla do pištole.

Prav tako še ni znano, ali sta ustreljena učenca ali učenki. Obe osebi sta v bolnišnici, vendar njuni življenji nista ogroženi. Hišnika so iz bolnišnice že odpustili.

Mestece Rigby leži 145 kilometrov od nacionalnega parka Yellowstone. Osnovna šola za učence od šestega do osmega razreda Rigby ima 1500 učencev.

Leta 1989 je na srednji šoli v istem kraju dijak grozil z orožjem in vzel za talko 14-letnico, ki jo je potem rešila policija.

Tožilec okrožja Jefferson Mark Taylor je dejal, da se še ni odločil, kakšno obtožnico bo vložil proti učenci, ker preiskava še traja. Niso izključene tri točke obtožnice poskusa umora.