Turški milijarder, ki se je želel znebiti Erdogana, v dosmrtni zapor

Petinšestdesetletni poslovnež in filantrop Osman Kavala, sicer ustanovitelj in predsednik upravnega odbora neprofitne umetniške in kulturne organizacije Anadolu Kültür, je bil obsojen zaradi poskusa strmoglavljenja vlade Recepa Tayyipa Erdogana. Leta 2013 je namreč financiral protivladne proteste, znane kot gibanje Gezi, zaradi katerih so obsodili še sedem ljudi. Na sodbe se lahko pritožijo na turškem vrhovnem sodišču.

EU in ZDA večkrat pozvale, da Kavalo izpustijo

Kavala je bil aretiran konec leta 2017. Med sojenjem je opozoril, da je žrtev "zakonitega umora", kar je podžgalo resne napetosti med Ankaro in zahodnimi vladami, ki so se mobilizirale v njegovo korist, poroča hrvaški Index. Trije njegovi odvetniki so namreč v obrambi poudarjali pomanjkanje dokazov in interes oblasti.

Voditelji Sveta Evrope so po odločitvi, da je Ankara kršila Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, Turčijo večkrat pozvali, naj Kavalo takoj izpusti.

Skrajno zaskrbljenost zaradi odločitve turškega sodišča so izrazile tudi ZDA. "Njegova nepravična obsodba je nezdružljiva s spoštovanjem človekovih pravic in vladavino prava. Turčijo ponovno pozivamo, naj Osmana Kavalo izpusti," je dejal tiskovni predstavnik ameriškega zunanjega ministrstva Vedant Patel. "Ljudje v Turčiji si zaslužijo uživati človekove pravice in temeljne svoboščine brez strahu pred povračilnimi ukrepi," je še dodal.