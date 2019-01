Turčija izdala več kot 200 pripornih nalogov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Turška policija je danes po vsej državi začela operacijo za aretacijo več kot 200 ljudi, osumljenih povezanosti z odgovornimi za poskus državnega udara leta 2016. Tožilci v več turških pokrajinah so izdali priporne naloge za 222 ljudi, domnevno povezanih z islamskim klerikom Fethullahom Gülenom.

V Gülenu, ki živi v ZDA, Turčija vidi tudi odgovornega za spodleteli državni udar poleti 2016. Sam te obtožbe zanika.

Racije danes potekajo v več kot 30 turških pokrajinah. Kot je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pojasnil državni tožilec v Ankari, so 50 pripornih nalogov izdali za še aktivne pripadnike vojske, med njimi tri generalpodpolkovnike.

V ločeni preiskavi je javni tožilec v Izmirju odredil pridržanje 21 ljudi zaradi domnevnih povezav z Gülenom. Kot poroča agencija Anadolu, je osem osumljenih na begu. V Ankari pa so v neki drugi preiskavi v ponedeljek pridržali devet ljudi.

Zaradi povezav z Gülenom obsodili več kot 31 tisoč ljudi

Turške oblasti so v malo več kot dveh letih in pol zaradi suma povezav z državnim udarom ali terorizmom zaprle več deset tisoč ljudi, več kot sto tisoč javnih uslužbencev pa je izgubilo službe. Turški pravosodni minister Abdulhamit Gul je nedavno dejal, da so zaradi povezav z Gülenom doslej obsodili več kot 31 tisoč ljudi.