"Tudi nune gledajo pornografijo," je priznal papež in svetoval to

Papež Frančišek je duhovnike in redovnice opozoril na nevarnosti gledanja pornografije na spletu, češ da to "slabi poduhovljeno srce". Pornografija je razvada, je dejal, ki jo ima ogromno ljudi, celo duhovniki in nune.

Priests and nuns watch porn online too, says Pope Francis https://t.co/FYcA7U8abU pic.twitter.com/AH3wL40CO9 — New York Post (@nypost) October 26, 2022

86-letni papež Frančišek je na tedenski avdienci v Vatikanu odgovoril tudi na vprašanje, kako bi bilo najbolje uporabljati digitalne in družbene medije.

Pornografija je po njegovih besedah ​​"razvada, ki jo ima toliko ljudi ... celo duhovniki in nune", poroča The New York Post. "Od tam vstopi hudič," je papež dejal duhovnikom in semeniščnikom.

O uporabi družbenih omrežij in interneta je papež dejal, da bi jih morali uporabljati, vendar jim je svetoval, naj s tem ne izgubljajo preveč časa. Foto: Reuters

"Čisto srce, tisto, ki ga Jezus prejema vsak dan, ne more sprejeti teh pornografskih informacij," je dejal. Skupini je svetoval, naj te vsebine izbrišejo iz telefona, da ne bodo imeli v rokah skušnjave.