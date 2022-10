Pornografski škandal v Srbiji: v ospredju nova poslanka Vučićeve stranke

"Ponoči nisem zatisnila očesa. Ne zaradi sebe, jaz sem močna in bom prebila te laži, smili se mi dekle na posnetku. Verjetno jo nekje skrbi, da javnost ne bo izvedela za njeno identiteto. Ne bom razkrila, kdo ste, ne skrbite. Zaščitila vas bom in bog mi bo povrnil," je Staša Stojanović, poslanka Srbske napredne stranke Aleksandara Vučića, zapisala na svojih družbenih omrežij.

Ovadbo je že vložila

Na posnetku, ki so ga sicer že izbrisali, so temnolaso dekle in dva mladeniča, tretji pa snema. Zdi se, da dekle ne ve, da jo snemajo. Po poročanju srbskih medijev je posnetek objavil Đorđe Višekruna, nekdanji predstavnik Srbske ljudske stranke, ki v Srbiji ne živi več.

Stojanovićeva naj bi ga že prijavila policiji. "Proti Višekruni, ki me je lažno obtožil, da sem v pornografskem videoposnetku, sem vložila ovadbo. Proti meni se vodi grozljiva kampanja. Ampak nočem biti več tiho. Laž me boli in resnica je moje orožje," je še zapisala Staša, ki je letos v srbskem parlamentu sicer nova poslanka.

Na svojem profilu na Instagramu je objavila selfije s prve seje parlamenta. "Poslanka v parlamentu Republike Srbije. Povedala bom le, da bom najboljša različica sebe. Še naprej se bom primerjala samo s seboj, saj verjamem, da so pot, ki sem jo prehodila, šola, ki sem jo pridobila, in vsakdan, ki ga živim, vredni. Hvaležnost, ki jo čutim do ljudi, ki so bili ob meni, bom pokazala na svoj način – z zvestobo in bojevitostjo. Hvala mojim prijateljem, pa tudi sovražnikom, ki so me naredili to, kar sem," je zapisala pod objavo fotografij.