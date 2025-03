Trump vandalom nad Teslo zagrozil z zaporom v Salvadorju

Ameriški predsednik Donald Trump je po nizu primerov vandalizma nad vozili in prodajnimi mesti Tesle, ki je v lasti milijarderja Elona Muska, predlagal, da bi obsojeni za ta dejanja zaporne kazni prestajali v Salvadorju. Dodal je, da obsojenim tovrstnega vandalizma grozi tudi do 20 let zapora, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Z veseljem bom gledal, kako bodo bolni teroristični nasilneži dobili 20-letne zaporne kazni za to, kar počnejo Elonu Musku in Tesli. Morda bi jih lahko odslužili v zaporih v Salvadorju, ki so v zadnjem času postali znani po tako čudovitih razmerah," je na družbenem omrežju Truth Social zapisal Trump.

Vandalizem zoper Teslo se mu tudi zdi hujši od napada na Kapitol 6. januarja 2021, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V ZDA so se namreč v zadnjem času pojavili številni primeri vandalizma, usmerjenimi proti vozilom in prodajnim mestom podjetja Tesla. Tudi ameriška pravosodna ministrica Pam Bondi je ta teden vandalizem nad lastnino Tesle označila za terorizem in dodala, da so obtožili tri osebe, ki naj bi zagrešile tovrstni vandalizem. Po njenih besedah jim grozi od pet do 20 let zapora.

Foto: Guliverimage Trije obtoženci se bodo "soočili z vso močjo zakona", ker so zažgali Teslina vozila in polnilne postaje v Oregonu, Koloradu in Južni Karolini, pa je sporočilo pravosodno ministrstvo.