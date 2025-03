Neuradno: Tesla pripravlja manjši in vsaj petino cenejši model Y

Tesla pripravlja osvežitev svoje prodajne ponudbe, s katero se odzivajo na zaostrene razmere na kitajskem avtomobilskem trgu in tudi nasplošno na vse večjo konkurenco med električnimi vozili.

Že prihodnje leto naj bi v Šanghaju začeli izdelovati manjšo izvedbo svojega ključnega avtomobila model Y, je poročal Reuters in se skliceval na svoje neimenovane vire. Interno je projekt označen z E41, avtomobile pa bi lahko izdelovali na obstoječi proizvodnji liniji.

Vsaj petino cenejši? Sodil bi en avtomobilski razred nižje.

V primerjavi z obstoječim modelom Y, ki so ga pri Tesli nedavno osvežili, bo manjši in bo imel vsaj za 20 odstotkov nižje proizvodne stroške. Leta 2026 se bi proizvodnja začela na Kitajskem, kjer se bodo pri Tesli krčevito borili za svoj tržni delež, pozneje pa bi avtomobil izdelovali tudi v Evropi in Severni Ameriki. Časovni okvir za to širitev proizvodnje iz Kitajske še ni znan.

Model Y je bil na Kitajskem najbolje prodajani avtomobil tako v letih 2023 kot tudi 2024, a ima vse več domače konkurence. Med glavnimi kitajskimi tekmeci je xiaomi SU7, ki sicer oblikovno ni enak avtomobil.

Cenejši avtomobil je že januarja prvič napovedal tudi Elon Musk, ki je razkritje avtomobila napovedal za prvo polovico letošnjega leta. Neuradno naj bi za Kitajsko ponudili tudi različico modela Y s šestimi sedeži.