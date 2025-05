Ameriški predsednik Donald Trump je izrazil globoko nezadovoljstvo zaradi ruskega bombardiranja Ukrajine konec tedna in dejal, da ni zadovoljen z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. "Ne vem, kaj je narobe z njim. Kaj za vraga se je zgodilo z njim? Ubija veliko ljudi. Nisem zadovoljen s tem," je Trump povedal novinarjem na letališču Morristown v New Jerseyju, ko se je vračal v Washington. Tudi v noči na ponedeljek je bila Ukrajina tarča obsežnih zračnih napadov, opozorila je bilo slišati po vsej državi.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



7.00 Trump: Putin je popolnoma ponorel

6.45 Ukrajina tretjo noč zapored tarča obsežnih ruskih napadov

7.00 Trump: Putin je popolnoma ponorel

"Vedno sem imel zelo dober odnos z Vladimirjem Putinom, ampak nekaj se mu je zgodilo. Popolnoma je ponorel. Po nepotrebnem ubija toliko ljudi, in ne govorim samo o vojakih. Na mesta v Ukrajini brez razloga izstreljujejo rakete in drone. Vedno sem govoril, da si želi vso Ukrajino, ne le njenega dela, in morda se bo izkazalo, da imam prav, ampak če bo to poskušal storiti, bo to privedlo do padca Rusije!" je bil oster Trump.

O Zelenskem: Vse, kar pride iz njegovih ust, povzroča težave

Prav tako ni zadovoljen s potezami ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. "Tudi predsednik Zelenski s svojim načinom govorjenja ne dela nobene usluge svoji državi. Vse, kar pride iz njegovih ust, povzroča težave, to mi ni všeč in bolje, da preneha."

To je vojna, ki se ne bi nikoli zgodila, če bi bil jaz predsednik, je Trump ponovil že večkrat, tokrat pa dodal. "To je vojna Zelenskega, Putina in Bidna, ne Trumpova vojna. Samo pomagam gasiti velike, grde požare, ki sta jih zanetila nesposobnost in sovraštvo."

Donald Trump je po nedeljskem napadu kritiziral tudi Zelenskega. Foto: Reuters

Največji zračni napad v vojni doslej

Ruske sile so v nedeljo ponoči izstrelile 367 brezpilotnih letal in raket na ukrajinska mesta, vključno s prestolnico Kijev. To je bil največji zračni napad od začetka vojne, pri čemer je bilo ubitih najmanj 12 ljudi in ranjenih več deset.

V odgovor je Ukrajina proti Moskvi izstrelila več sto dronov, zaradi česar so morali začasno zapreti letališča v ruski prestolnici.

Trump si prizadeva doseči, da bi se obe strani dogovorili o premirju v triletni vojni v Ukrajini, prejšnji teden se je več kot dve uri pogovarjal s Putinom. Omenil je možnost uvedbe dodatnih sankcij proti Rusiji kot odgovor na nenehne napade.

6.45 Ukrajina tretjo noč zapored tarča obsežnih ruskih napadov

Ukrajina je bila tretjo noč zapored tarča obsežnih ruskih napadov, so danes sporočile ukrajinske oblasti. Opozorila pred zračnimi napadi je bilo slišati po vsej državi, poročil o žrtvah ali škodi pa za zdaj še ni, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po navedbah ukrajinskih zračnih sil so ruski droni napadli črnomorsko mesto Odesa. Na vzhodu iz mesta Harkov poročajo o več močnih eksplozijah.