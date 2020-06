Trump podaljšal prepoved vizumov tujim delavcem do konca leta

Ameriški predsednik Donald Trump se je odločil prepoved izdajanja delovnih vizumov in dovoljenj za delo in bivanje v ZDA oz. zelenih kart podaljšati do konca letošnjega leta. Prepoved je aprila zaradi pandemije novega koronavirusa uvedel za 60 dni, sedaj pa jo ob izteku roka širi tudi na začasne in sezonske tuje delavce z določenimi izjemami.