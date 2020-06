Trgovinski svetovalec predsednika ZDA Peter Navarro (levo) je včeraj dejal, da je jasno, da je virus nastal na Kitajskem, ne glede na to, ali na tržnici po naravni poti ali pa v kitajskem laboratoriju. Tako kot predsednik Donald Trump tudi on za vse težave z novim koronavirusom v ZDA krivi Kitajsko.

Peter Navarro je na televiziji CNN dejal, da je jasno le to, da je virus nastal na Kitajskem, ne glede na to, ali na tržnici po naravni poti ali pa v kitajskem laboratoriju. Tako kot predsednik Donald Trump tudi on za vse težave z novim koronavirusom v ZDA krivi Kitajsko.

Navarro je tudi odločno branil predsednika Trumpa pred kritikami zaradi izjave, da je svojim uradnikom naročil, naj upočasnijo testiranje na koronavirus, ker bo potem v ZDA manj okužb. Trump je to izjavil nazadnje v soboto na predvolilnem zborovanju v Tulsi, Navarro pa je zatrdil, da je več kot očitno, da se je predsednik le šalil.

Vršilec dolžnosti ministra za domovinsko varnost ZDA Chad Wolf je na televiziji NBC zagotovil, da vlada odlično opravlja svoje delo v zvezi z novim koronavirusom oziroma s ponovnim odpiranjem ekonomije in ima vse pod nadzorom.

Število okužb in smrti še naprej narašča

Vendar pa število okužb in smrti v ZDA še naprej narašča, čeprav po različnih državah različno. V New Yorku vsaj za zdaj kaže, da so epidemijo zajezili, vendar pa število primerov narašča na Floridi, v Arizoni, Teksasu in drugje. Med drugim v Oklahomi, kjer je imel Trump v soboto zborovanje.

V Oklahomi so v soboto našteli rekordnih 478 novih primerov okužb, skupaj pa jih je že več kot 10.500. Ko je aprila v New Yorku umiralo po 800 ljudi na dan, je bilo v Oklahomi na dan le po nekaj deset okužb. Do zdaj je v Oklahomi umrlo skupaj okrog 370 ljudi.

Na Floridi so v petek našteli štiri tisoč, v soboto pa 3500 novih primerov okužb. Skupaj je več kot 100 tisoč okuženih, umrlo pa je najmanj 3160 ljudi. V soboto je bilo 12 odstotkov testov pozitivnih. Zdravstveni strokovnjaki zato ponovno poudarjajo pomen socialne distance, podjetja pa ugibajo, ali naj se ponovno zaprejo.

Tudi v Arizoni je bilo v petek 3200, v soboto pa 3100 novih okužb, skupaj pa že 50 tisoč. Umrlo je najmanj 1340 ljudi in primeri omenjenih držav zanikajo pomen razprav o morebitnem prihodu drugega vala novega koronavirusa v ZDA.

Direktor nacionalnega inštituta za zdravje Anthony Fauci je dejal, da z 20 tisoč okužbami na dan ni mogoče govoriti o drugem valu, saj prvi še vedno traja. Najprej se mora prvi končati, da lahko pride drugi, je opozoril.