V Braziliji, ki je za ZDA druga najbolj prizadeta država v pandemiji, so v nedeljo uradno potrdili 50 tisoč smrti zaradi covid-19. V državi, kjer se povečuje politična nestabilnosti in obenem slabšajo gospodarske razmere, beležijo že več kot milijon primerov okužb.

Po podatkih brazilskega zdravstvenega ministrstva je v zadnjem dnevu zaradi covid-19 umrlo še 641 ljudi, skupaj že 50.617. Z novim koronavirusom je v Braziliji okuženih 1,085 milijona ljudi, poroča STA.

Strokovnjaki medtem opozarjajo, da so številke v tej južnoameriški državi z 210 milijoni prebivalcev zelo verjetno še precej višje, saj opravijo malo testov na okužbe.

V Braziliji se je od prve potrjene okužbe v februarju ob širjenju novega koronavirusa znižala podpora desničarskemu predsedniku Jairu Bolsonaru, ki je v začetku pandemije covid-19 označil za blago gripo ter zavrnil sprejetje ukrepov za ustavitev njegovega širjenja. Številne države in mesta so zaščitne ukrepe sprejeli sami, vendar pa omejitve ponekod že sproščajo, še poroča STA.

Foto: Reuters

Na Kitajskem najmanj novih okužb od ponovnega izbruha covida-19

Po ponovnem izbruhu novega koronavirusa v Pekingu pred tednom in pol iz kitajske prestolnice zdaj prihajajo vzpodbudne novice. Danes so namreč na Kitajskem zabeležili le 18 novih okužb s koronavirusom, od tega devet v Pekingu, kar je najmanj od začetka izbruha, povezanega z eno od tržnic v mestu. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, je to prvič po 13. juniju, da število novih primerov covida-19 v Pekingu ni dvomestno.

Manj vzpodbudni kot na Kitajskem so medtem podatki, ki jih je v nedeljo posredovala Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). V nedeljo so namreč po navedbah WHO po vsem svetu zabeležili rekordnih 183.020 novih okužb s koronavirusom, kar je največ doslej. Kar 116.041 novih primerov je bilo na ameriški celini. Pred tem je bil globalni rekord 181.232, zabeležen 18. junija.

Število vseh primerov covida-19 na svetu tako že presega 8,7 milijona, umrlo je najmanj 461.000 ljudi.