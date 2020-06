New York je razglasil zmago nad koronavirusom, ta vse večjo težavo predstavlja na jugu in zahodu ZDA.

Newyorški guverner Andrew Cuomo je v petek napovedal, da se bo druga faza ponovnega odpiranja gospodarstva in družbe v ponedeljek začela tudi v mestu New York. A po drugi strani se koronavirus vse bolj širi po jugu in zahodu ZDA, kjer beležijo rekordne številke novih okužb. Medtem pa je število okuženih z novim koronavirusom v Braziliji preseglo milijon.

V ZDA se je do sinoči po podatkih univerze Johns Hopkins s koronavirusom okužilo več kot 2,2 milijona ljudi, bolezen covid-19 pa je zahtevala 119 tisoč življenj. V državi New York, kjer so se zadeve umirile, čeprav ostaja daleč najbolj prizadeta država, je do sinoči število okužb preseglo 386 tisoč, število smrtnih primerov pa 31 tisoč.

"V treh mesecih nam je uspelo nemogoče. Virus nadziramo bolje kot katerakoli druga država v ZDA in po svetu. Ponosen sem na vse državljane, odprli smo gospodarstvo in rešili življenja," je dejal Andrew Cuomo, ki je v petek po 111 dnevih zapored tudi končal svoje dnevne novinarske konference o koronavirusu, poroča STA.

Zadnji teden na dan umrlo povprečno "le" 25 ljudi

Na vrhuncu pandemije je v New Yorku na dan umiralo po 800 ljudi, zadnji teden pa povprečno le po 25. V bolnišnicah je le še 1284 bolnikov z boleznijo covid-19, čeprav testirajo po 80 tisoč ljudi na dan, pa je dnevno povprečje pozitivnih primerov v zadnjem tednu nižje od enega odstotka. Na višku pandemije aprila je bilo pozitivnih testov v mestu po 59 odstotkov na dan.

Tudi v mestu New York se zdaj lahko odprejo frizerski saloni in restavracije ter bari s strežbo na prostem, vendar pa Cuomo opozarja, da naj bodo ljudje previdni še naprej, saj pandemije še ni konec. To dokazujejo podatki iz drugih držav in zdaj je New York tisti, ki razmišlja, da za obiskovalce iz drugih držav uvede karanteno, kot se je na začetku pandemije dogajalo z Newyorčani.

V petek so nove rekorde okužb s koronavirusom spet dosegli na Floridi, v Teksasu in Arizoni. Jug in zahod ZDA sta trenutno najbolj prizadeti regiji glede na naraščanje pozitivnih primerov. To se dogaja tudi v Oklahomi in mestu Tulsa, kjer bo imel predsednik ZDA Donald Trump svoje veliko predvolilno zborovanje v polni dvorani s kapaciteto 19 tisoč ljudi. Vrhovno sodišče Oklahome je v petek zavrnilo tožbo prebivalcev Tulse, naj prepove zborovanje, in tožbo, naj ukaže nošenje mask.

Takšno pa je medtem stanje na Hrvaškem:

Zaščitna maska v ZDA kot izraz politične opredelitve

Maske ostajajo neobvezne za udeležence Trumpovega zborovanja. Predsednik je ne bo nosil, niti njegova tiskovna predstavnica Kayleigh McEnany, šef kampanje Brad Parscale pa jo menda bo. Zdravstveni strokovnjaki opozarjajo, da bo zborovanje povečalo število okužb, McEnanyjeva pa je napadla medije, da poročajo o tem, niso pa poročali, da bi lahko število okužb povečala tudi udeležba na protestih. Mediji so seveda poročali tudi o tem, čeprav so udeleženci protestov na prostem vsaj v New Yorku nosili maske.

Maska je že dolgo časa v ZDA tudi izraz politične opredelitve, predvsem tistih, ki je nočejo nositi in s tem izražajo prepričanje, da je koronavirus izmišljotina medijev. Kljub skoraj 120 tisoč mrtvih. To prepričanje je v petek izrazil celo republikanski predstavniški dom Tennesseeja z resolucijo, v kateri izraža pohvalo prebivalcem države, ki niso nasedli medijem pri ustvarjanju senzacije s koronavirusom za politične namene.

Guverner Kalifornije Gavin Newsom je na drugi strani že v četrtek vsem v državi ukazal nošenje mask tudi na prostem. Kalifornija se hitro prebija proti vrhu držav po okužbah. V petek so poročali o 4317 novih primerih koronavirusa na skupaj 165 tisoč, umrlo pa je 70 ljudi. Skupaj doslej več kot 5400. Naraščajo hospitalizacije, Newsom pa je opozoril, da ponovno odpiranje ne bo uspešno, če ljudje ne bodo sledili navodilom. Nekdanji guverner Kalifornije Arnold Schwarzenegger je izjavil, da je vsak, ki na masko gleda kot na politično izjavo, navaden nepismeni bedak.

Floridski guverner Ron De Santis trdi, da število okužb v državi narašča, ker več testirajo, kar glede na izkušnje New Yorka ni res, ampak je v skladu s tem, kar govori Trump, ki je prepričan, da bi bilo okužb manj, če bi le zmanjšali testiranje. Bela hiša že nekaj tednov nima več novinarskih konferenc delovne skupine proti koronavirusu, čeprav naj bi skupina delala še naprej. Center za nadzor nad boleznimi (CDC) je v petek ocenil, da bo do 11. julija število smrtnih primerov zaradi bolezni covid-19 v ZDA naraslo na 145 tisoč.

Brazilija testira 20-krat manj, kot bi bilo primerno

Medtem pa je število okuženih z novim koronavirusom v Braziliji preseglo milijon, je sporočilo zdravstveno ministrstvo. Samo v petek so zabeležili 54.711 novih primerov okužbe. Zaradi bolezni covid-19 pa je umrlo že skoraj 49 tisoč ljudi.

Brazilija je po številu okužb in tudi po številu smrti le še za ZDA. A strokovnjaki opozarjajo, da so realne številke v tej južnoameriški državi z 210 milijoni prebivalcev zelo verjetno še precej višje. Kot je opozoril biolog Daniel Lahr iz univerze v Sao Paulu, Brazilija v najboljšem primeru testira 20-krat manj, kot bi bilo primerno.

Znanstvene študije in ocene več različnih organizacij tako kažejo, da je okuženih najmanj sedemkrat več ljudi, kot kažejo uradne številke, umrlo pa jih je vsaj še enkrat več.

Mehika na sedmem mestu po številu smrtnih žrtev

V Mehiki je bolezen covid-19 zahtevala že več kot 20 tisoč življenj, s čimer se ta srednjeameriška država uvršča na sedmo mesto v svetu glede na smrtne žrtve novega koronavirusa. Kot je sporočila mehiška vlada, so v petek zabeležili 647 novih smrtnih žrtev, skupno število pa se je tako povzpelo na 20.394. Skupaj so doslej zabeležili tudi več kot 170 tisoč okužb z novim koronavirusom.

Koronavirus se sicer pospešeno širi v več latinskoameriških državah, ki postajajo vse večje žarišče pandemije.

Mehika je na drugem mestu v regiji po številu smrti in na četrtem mestu po številu okuženih – za Brazilijo, Perujem in Čilom. Vendar pa v Mehiki izvajajo dokaj malo testov. Glede na ocene britanske univerze Oxford v Mehiki izvajajo 3,03 testa na tisoč prebivalcev. V Nemčiji je bil ta faktor 60,03, v Peruju pa je 6,26, še poroča STA.

