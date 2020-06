Na Hrvaškem potrdili najmanj deset novih okužb s koronavirusom

Po podatkih hrvaškega zavoda za javno zdravje Splitsko-dalmatinske županije so v preteklih 24 urah v tej županiji testirali 80 oseb pri katerih so odkrili pet novih okužb s koronavirusom. Tri osebe so iz Splita, ena oseba prihaja iz Solin, še ena oseba pa je državljanka Irske. Slednja se od prihoda v državo nahaja v samoizolaciji, poročajo mediji.

Zaradi tesnih stikov z okuženimi je v samoizolaciji 30 oseb. Ena oseba je na zdravljenju v splitski bolnišnici.

Včeraj je bilo potrjenih 11 novih primerov okužb, kar je največ v zadnjem mesecu in pol. Skupaj s temi primeri je bilo v četrtek na Hrvaškem 20 okuženih z novim koronavirusom.

Zaradi vnovičnega dvomestnega števila novookuženih so hrvaške oblasti pozvale prebivalce, naj upoštevajo osnovne epidemiološke ukrepe, kot sta medsebojna razdalja ljudi in pogosto umivanje rok.

Vodilni hrvaški epidemiolog v samoizolaciji

Vodja hrvaškega zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak je od sinoči v samoizolaciji, potem ko se je udeležil konference o zdravju mladih, na kateri je bila oseba, ki je zatem razvila simptome okužbe z novim koronavirosom. Prvo testiranje vodilnega hrvaškega epidemiologa je bilo negativno. Tudi ostale osebe, ki so bile na konferenci, bodo testirali, tako kot tudi tiste, s katerimi so bili v stiku.

Poleg Capka je v samoizolaciji še nekaj vodilnih ljudi HZJZ in hrvaškega ministrstva za zdravstvo, ki so se prav tako udeležili ponedeljkove konference, na kateri so predstavili raziskavo o znanju mladih o virusu HPV in cepljenju proti njemu.