Raziskava: koronavirus v Italiji prisoten že decembra

Raziskovalci so odkrili genetske sledi virusa sars-cov-2 v vzorcih odpadne vode v Milanu in Torinu ob koncu lanskega leta, januarja pa še v Bologni, povzema poročilo ISS francoska tiskovna agencija AFP.

V raziskavi so preučili 40 vzorcev odpadnih voda od lanskega oktobra do februarja. Rezultate raziskave o prisotnosti virusa v decembru in januarju so potrdili v dveh različnih laboratorijih z dvema različnima metodama. Vzorci pred decembrom so bili vsi negativni, piše STA.

Prvo okužbo potrdili februarja

V Italiji so prvo okužbo z novim koronavirusom sicer potrdili šele v sredini februarja v mestu Codogno jugovzhodno od Milana. Pred primerom v Codognu so sicer v Italiji zaradi koronavirusa obravnavali še kitajska turista.

Z novimi odkritji pa bodo lažje razumeli kroženje virusa v Italiji. V okviru raziskave so še potrdili, da se lahko odpadne vode uporabi kot orodje zgodnjega zaznavanja virusa v populaciji. Veliko primerov okužb namreč ni potrjenih, saj imajo številni blage simptome ali pa jih nimajo, piše STA.

Italija prva evropska država, ki jo je prizadel koronavirus

Italija je bila prva evropska država, ki jo je prizadel novi koronavirus in prva, ki je dala v karanteno celotno državo. Vlada je sprva zaprla območje okoli Codogna 21. februarja, sledila so druga mesta v deželah Lombardija in Benečija, v začetku marca pa je morala v karanteno cela država. V Italiji je zaradi koronavirusne bolezni 19 umrlo več kot 34.500 ljudi.

Na Švedskem koronavirus že novembra?

Da je bil koronavirus verjetno prisoten že pred izbruhom v Evropi konec februarja so potrdile tudi nekatere druge države. Švedska agencija za javno zdravje je v maju sporočila, da so se posamezni primeri novega koronavirusa na Švedskem morda pojavili že novembra lani. Ugotovitve morajo še potrditi. Podobne domneve imajo tudi strokovnjaki v Franciji, ko so ponovno preučili nekatere primere respiratornih obolenj pred izbruhom koronavirusa, še piše STA.

