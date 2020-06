Nemški znanstveniki: Krvna skupina lahko vpliva na potek bolezni covid-19

V izsledkih, objavljenih v strokovni reviji New England Journal of Medicine, ugotavljajo, da je pri ljudeh s krvno skupino A skoraj 50 odstotkov večja verjetnost za težji potek bolezni kot pri tistih z drugimi krvnimi skupinami. Po drugi strani je pri bolnikih s krvno skupino 0 možnost, da bodo imeli težjo obliko bolezni covid-19, za 50 odstotkov manjša kot pri preostalih, piše STA.

Skupina pod vodstvom molekularnega biologa Andreja Frankeja je proučevala vzorce krvi 1.610 bolnikov z novim koronavirusom, ki so se zdravili na oddelkih za intenzivno nego v bolnišnicah v Španiji in Italiji. Vsi bolniki so bili na respiratorjih ali so jim dovajali kisik.

Znanstveniki so za primerjavo proučili tudi vzorce krvi 2.205 naključnih odraslih iz teh dveh držav. "S pomočjo teh obsežnih podatkov smo odkrili dele genoma, ki povečajo ali zmanjšajo tveganje za resen potek bolezni covid-19," je pojasnil eden od raziskovalcev David Ellinghaus, še poroča STA.