Trump noče virtualne debate, zato je soočenje z Bidnom odpovedano

Komisija za soočenja predsedniških kandidatov ZDA je v petek sporočila, da je drugo televizijsko soočenje med republikancem Donaldom Trumpom in demokratom Josephom Bidnom, predvideno za 15. oktober, odpovedano. Trump je zavrnil udeležbo na virtualni debati in Biden se ne bo soočal sam s seboj.

Komisija je že po prvem soočenju Donalda Trumpa in Joeja Bidna v Clevelandu, ki so ga zasenčile Trumpove prekinitve nasprotnika in voditelja, sporočila, da se bo moralo za naprej nekaj spremeniti. Potem je prišla novica o Trumpovi okužbi z novim koronavirusom in komisija, ki je sestavljena iz predstavnikov obeh glavnih strank, je sporočila, da bo soočenje virtualno. Trumpu to ni bilo všeč in je dejal, da se takšnega soočenja ne bo udeležil, poroča STA.

Trump bi zaradi zaostanka v anketah soočenje potreboval

Republikanci menijo, da je naredil napako, saj zaostaja v anketah in soočenje veliko bolj potrebuje kot demokrat Biden. Demokrati sicer sumijo, da Trumpu soočenje v Miamiju že prej ni odgovarjalo, ker je bilo predvideno v obliki javne tribune. Vprašanja bi kandidatoma zastavljali neopredeljeni volivci, ki jim prekinitve in skakanja v besedo morda ne bi bili všeč.

Foto: Getty Images

Tretje soočenje, ki je za zdaj še vedno na urniku, in to v enaki obliki kot v Clevelandu s kandidatoma in voditeljem, pa je napovedano za 22. oktober v Nashvillu, še piše STA.

Trumpov nastop na televiziji

Trump je sicer v petek zvečer nastopil na televiziji Fox News, kjer je imel pogovor v živo z zdravnikom. Dejal je, da se v bolnišnici med zdravljenjem ni počutil najbolj vitalnega. "Nisem se počutil, kot bi se moral počutiti predsednik ZDA. Vendar nisem imel nobenih težav z dihanjem," je dejal in dodal, da ne pozna rezultata svojega zadnjega testa na koronavirus.