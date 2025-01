Trump napovedal brutalno maščevanje Kolumbiji: To je šele začetek!

Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da uvaja carine, vizumske omejitve in druge povračilne ukrepe proti Kolumbiji, potem ko je njena vlada zavrnila sprejem dveh letov z migranti, poročajo tuji mediji. Dodal je, da so bili ti ukrepi potrebni, ker je odločitev kolumbijskega predsednika Gustava Petra "ogrozila nacionalno varnost ZDA".

Trump je napovedal takojšnjo uvedbo prepovedi potovanj in razveljavitev vizumov za kolumbijske vladne uradnike, njihove strankarske in družinske člane ter podpornike. Prav tako je napovedal uvedbo carin. Po poročanju CNN, naj bi se 25-odstotna carina na uvoz izdelkov iz Kolumbije v enem tednu dvignila na 50 odstotkov. "Ti ukrepi so šele začetek," je Trump zapisal na svojem omrežju Truth Social.

Kolumbijski predsednik Gustavo Petro je pred tem dejal, da njegova vlada ne bo sprejela letov z migranti, deportiranimi iz ZDA, dokler administracija Donalda Trumpa ne vzpostavi protokola za zagotovitev, da se migranti obravnavajo "dostojanstveno". Petro je to izrazil v dveh objavah na platformi X. Ena je vključevala videoposnetek, ki prikazuje migrante, domnevno deportirane v Brazilijo, kako hodijo po pristajalni stezi z zvezanimi rokami in nogami.

"Migrant ni zločinec in z njim je treba ravnati dostojanstveno. To si zasluži vsak človek," je še dejal Petro in sklenil: "Zato sem zavrnil ameriška vojaška letala, ki so prevažala kolumbijske migrante."