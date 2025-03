Predsednika ZDA in Ukrajine Donald Trump in Volodimir Zelenski sta se v sredo v okviru pogovorov o končanju vojne na ukrajinskih tleh dotaknila tudi možnosti ameriškega upravljanja ukrajinskih elektrarn. Kot je zatrdil Zelenski, je bilo sicer govora zgolj o eni - jedrski elektrarni Zaporožje, ki je trenutno pod ruskim nadzorom.

Ključni poudarki dneva:



7.33 Trump in Zelenski tudi o možnosti ameriškega upravljanja elektrarn

Trump je v telefonskem pogovoru glede na navedbe Washingtona nakazal, da bi ZDA lahko prevzele in vodile elektrarne v državi.

"Ameriško lastništvo teh elektrarn bi bilo najboljša zaščita in podpora ukrajinski energetski infrastrukturi," sta v skupni izjavi po pogovoru zapisala ameriški zunanji minister Marco Rubio in svetovalec za nacionalno varnost Mike Waltz.

Pogovor o tej temi je po poročanju tujih tiskovnih agencij potrdila tudi ukrajinska stran, pri čemer pa je bil Zelenski jasen, da gre zgolj za eno elektrarno. "Pogovarjala sva se zgolj o eni elektrarni, ki je pod rusko zasedbo," je v sredo zvečer med obiskom na Finskem v spletnem brifingu dejal Zelenski, pri čemer je govoril o elektrarni v Zaporožju.

Ali bi lahko največja nuklearka v Evropi igrala vlogo v prihodnjih varnostnih jamstvih, je odvisno od tega, ali bo lahko Ukrajina znova prevzela nadzor nad njo in vzpostavila njeno delovanje, je Zelenski dejal v odgovoru na vprašanje časnika Financial Times.

Ukrajinske jedrske elektrarne predstavljajo hrbtenico proizvodnje elektrike v državi, saj so bile številne elektrarne na premog poškodovane v ruskih napadih. Kijev trenutno nadzoruje tri od svojih nukleark, saj je četrto, v Zaporožju, leta 2022 zavzela Rusija in jo še vedno zaseda.

Zelenski je sicer po pogovoru s Trumpom menil, da lahko pod ameriškim vodstvom letos dosežejo trajni mir. Trump je pogovor označil za zelo dobrega.

Kasneje je Zelenski zatrdil, da med pogovorom ni bil pod pritiskom, da bi popustil Rusiji. "Danes nisem čutil nobenega pritiska. To je dejstvo," je dejal novinarjem. Izrazil je še prepričanje, da ruski predsednik Vladimir Putin noče pristati na prekinitev ognja, dokler so ukrajinski vojaki prisotni v ruski regiji Kursk.

Pogovor voditeljev Ukrajine in ZDA je sledil Trumpovemu odmevnemu pogovoru s Putinom v torek, po katerem so iz Kremlja in Bele hiše sporočili, da je Rusija pristala na 30-dnevno prekinitev napadov na ukrajinsko energetsko infrastrukturo.