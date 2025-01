V ruskem bombnem napadu v južni ukrajinski regiji Zaporožje pozno zvečer v sredo je umrl človek, so danes sporočile lokalne oblasti. Ukrajinske letalske sile so ponoči po lastnih navedbah sestrelile skupno 47 od 72 ruskih brezpilotnikov, usmerjenih proti državi, poročajo tuje tiskovne agencije.

Rusija je v sredo izstrelila 11 vodenih bomb na vas Stepnogorsk v regiji Zaporožje, le nekaj kilometrov od frontne črte.

V napadu so uničili petnadstropno zgradbo, reševalci pa so izpod ruševin izvlekli truplo moškega, je na Telegramu po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočil guverner Zaporožja Ivan Fedorov.

Ukrajina se boji morebitne ponovne ruske ofenzive proti istoimenski prestolnici regije, ki je od frontne črte oddaljena približno 35 kilometrov in je še vedno pod ukrajinskim nadzorom. Moskva poskuša prevzeti popoln nadzor nad obmejno regijo, ki jo je leta 2022, nekaj mesecev po invaziji, razglasila za del svojega ozemlja.

Sestrelili so 47 ruskih dronov

Napad na Zaporožje se je zgodil sredi stopnjevanja ruskih zračnih napadov, vključno z napadi na središče Kijeva.

Ukrajinske letalske sile so danes na Telegramu sporočile, da so ponoči sestrelile 47 ruskih dronov, še 24 pa je bilo izgubljenih, kar je običajno posledica zunanjih motenj, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Rusko obrambno ministrstvo je medtem sporočilo, da so danes zjutraj odvrnili napad 13 ukrajinskih brezpilotnih letal, ki so jih sestrelili nad regijami Voronež, Belgorod, Brjansk, Kursk in Kaluga. Iz varnostnih razlogov so začasno prekinili delovanje na več letališčih, še poroča dpa.

Ukrajina se že skoraj tri leta brani pred obsežno rusko invazijo in pri tem tudi redno napada cilje na ruskem ozemlju.