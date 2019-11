Tri dobre novice iz mesta, ki je v središču pozornosti celotnega sveta #foto #video

Potem ko so politehnično univerzo v Hongkongu zapustili vsi protestniki, ki so se pred policijo zabarikadirali v kampus, se vodstvo univerze pripravlja na čiščenje in odpravo škode, ki je nastala v skoraj dvotedenskih bojih med študenti in varnostnimi silami. Poleg konca nemirov optimizem v mesto prinašata tudi zmaga demokratičnih sil na nedavnih volitvah in vztrajnost investitorjev, ki v mestu iščejo nove naložbe.

Sredi novembra so se v prostore univerze zabarikadirali študenti in celo nekateri mladoletni protestniki, ki se borijo za demokratične spremembe v Hongkongu in večjo neodvisnost od komunistične Kitajske. Na policiste, ki so skušali vdreti v univerzo in pregnati protestnike, so metali molotovke in uporabljali druge vrste improviziranega orožja.

Aretirali več kot tisoč protestnikov

A zaradi slabih razmer v kampusu ter pomanjkanja hrane in zdravil je protestnikom, med njimi so bili mnogi poškodovani, pošla sapa. Prejšnji teden jih je policija med več poskusi pobegov aretirala okoli 1.100.

Univerzitetni kampus je bil še zadnja od več lokacij v mestu, ki so jih zasedli protestniki. Hongkonške oblasti upajo, da se bo umiritev razmer, ki je nastopila ta konec tedna ob volitvah članov okrožnih svetov v Hongkongu, na katerih je prepričljivo zmagal prodemokratični tabor, nadaljevala tudi v prihodnje.

Opustošenje, ki je v kampusu ostalo po koncu protestov.

Investitorji ne bežijo iz mesta

Pomiritev nasilja in zmaga demokratičnih sil pa nista edini dobri novici za Hongkong v zadnjih dneh. Večina podjetij v mestu si namreč glede na rezultate nedavne ankete želi še naprej svoje naložbe obdržati v mestu. Kar 71 odstotkov jih je zatrdilo, da v Hongkongu iščejo nove priložnosti za naložbe.

Analitiki pričakujejo, da se bodo mnogi investitorji lotili nakupa premoženja, ki je zaradi političnih nemirov in recesije, v katero je zapadlo mesto, v zadnjem obdobju izgubilo del vrednosti.

Kitajska oblast zatira svobodo in demokracijo

Hongkong je bil do leta 1997 britanska kolonija. Danes je mesto del Kitajske, vendar po načelu "ena država, dva sistema" uživa visoko stopnjo neodvisnosti in demokracije, ki je v celinskem delu Kitajske zaradi vladavine komunistične partije na neprimerno nižji ravni.

Dogajanje na politehnični univerzi je bil eden največjih nasilnih izbruhov, odkar so junija v Hongkongu izbruhnili protesti zaradi predloga zakona, ki bi dovoljeval izročitev osumljencev za kazniva dejanja kitajskim oblastem. To bi namreč lahko spodkopalo svobodo in sodno neodvisnost Hongkonga.

Predlog zakona je bil pozneje sicer umaknjen, a so se protesti nadaljevali zaradi:

- policijskega nasilja,

- zahtev po svobodnih volitvah in tem, da vodje Hongkonga ne bi več nastavljala kitajska komunistična partija, ter

- splošnega nezadovoljstva z odnosom celinske Kitajske do Hongkonga.