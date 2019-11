Trump: Hongkong bi brez mene že uničili

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški predsednik Donald Trump je danes izjavil, da bi Kitajska že zdavnaj poslala vojsko v Hongkong in ubila "na tisoče ljudi", če ne bi bilo njega. Prepričan je, da Peking skrbi predvsem, kako bi tako dejanje vplivalo na morebiten trgovinski dogovor z ZDA.

"Če ne bi bilo mene, bi bil Hongkong uničen v 14 minutah," je dejal Trump med telefonskim intervjujem za televizijo Fox News.

"Moramo podpirati Hongkong. A hkrati podpiram tudi predsednika Xija. Je moj prijatelj in izjemen človek," je dejal glede kitajskega predsednika Xi Jinpinga. "Edini razlog, zakaj ne posreduje, je to, da noče, da bi to vplivalo na trgovinski dogovor," je še dejal ameriški predsednik, ki se sicer na domači fronti sooča z vse večjimi težavami zaradi preiskave demokratov pred ustavno obtožbo.

Trump sicer ni pojasnil ničesar, ali in kdaj bi lahko prišlo do dogovora s Kitajsko, ki bi končal trgovinsko vojno. Ta že vse bolj ogroža gospodarsko rast v svetu in grozi z novo recesijo.

Trump nasprotuje ideji enakosti

Je pa Trump zavrnil idejo Xija, da bi dogovor temeljil "na načelih medsebojnega spoštovanja in enakosti". Ameriški predsednik je dejal, da nasprotuje ideji enakosti, saj da je Kitajska dolgo izkoriščala ZDA, to pa da je zdaj treba popraviti.

Ameriški kongres sprejel zakonodajo, ki je razburila Kitajsko

Trump ima sicer na mizi še posebno zakonodajo glede Hongkonga, ki jo je ta teden sprejel ameriški kongres in čaka na njegov podpis. Ta zakonodaja je Kitajsko močno razburila in je pozvala Trumpa, naj uporabi veto. Zakonodaja je bila sicer sprejeta z veliko večino, z le dvema glasovoma proti, tako da je niti Trump z vetom ne more preprečiti.

Predlog zakona o človekovih pravicah in demokraciji v Hongkongu sicer predvideva, da se vsako leto pregleda status trgovinskih ugodnosti, ki so ga ZDA odobrile Hongkongu. Predlog predvideva tudi sankcije proti predstavnikom Hongkonga in Kitajske, ki kršijo človekove pravice.

Senat in predstavniški dom pa sta soglasno potrdila tudi predlog zakona o prepovedi izvoza solzivca, gumijastih nabojev, vodnih topov in lisic hongkonški policiji.